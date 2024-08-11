一九八四年十月，我被調進一家城關鎮醫院。進醫院不久最難忘的，是一次夏夜到生產隊查絲蟲，醫院抽了十六個人編成八組，院內檢驗醫技人員收到採血玻片後立即檢測 ，後勤人員要準備夜餐。

每組有一名醫生負責抽血，一個人詳細登記，另一個人是大隊抽的回鄉知青或鄉村醫生。我們晚上八時在大隊部集中，由院長布置任務、講解採血技術要領，領取放血樣的的玻璃片。生產大隊負責人，要求每組帶隊負責人必須不漏一戶地到每家，說這是件大好事，查到了絲蟲可及時治療，要說服每戶人家積極配合。

到了九時，院長一聲「出發」，他帶的第一組率先走出會議室，一道道手電筒的光柱立即閃亮，隨後便消失在漆黑的夜幕中。

絲蟲病，是由絲蟲寄生在淋巴組織、皮下組織或漿膜腔所致的寄生蟲病。民謠說：「四人圍桌桌，狗都鑽不過」，真實反映了絲蟲病人特大粗腿的情形。

人是絲蟲唯一的終寄主，普遍易感。不同於一般常見的跳蚤或蝨子，絲蟲之所以難對付，一個很大的原因是，牠體細長如絲，人類肉眼看不到牠們。對付絲蟲病，一要消滅蚊蟲，其次發現人身上有絲蟲，立馬給藥治療、阻斷傳染。

我所在的第三組，醫生是位漂亮姑娘，才出衛校不久。她非常活潑，一路上話語不斷、樂呵呵的。我自然負責登記，另一位是大隊會計。大隊會計認識人多，敲門後聽到是他的聲音，門很快就開了。

這個大隊位於城郊，每家都安了電燈，隨著房間燈光亮起，我們一行進去了。由於是夏季，房間裡有一股不好聞的熱氣撲鼻，我們三人一路走來，身上也有汗氣味。

為了節電都自覺少開白熾燈，也為了第二天幹活有力氣，農民睡得都比較早，十點左右，不少人家主人已經睡得很沉了，輕聲喊門和呼叫沒有反應。

有的人開門後，迷迷糊糊揉著眼睛說：「為什麼這麼晚才來，不能早些嗎？」女醫生解釋說：「這個絲蟲的蚴像『夜遊神』，習性就是晚上九時至次日淩晨二時出來，喜歡待在耳朵位置的毛細血管中，所以要在這時候採血。抱歉，打攪了。」

採血用的針頭尖細鋒利，飛快地「戳」一下成人的耳朵，他或她細微「唉喲」一聲便沒事了。給小孩採比較麻煩，被吵醒了的幾歲娃娃本來就不高興，見到陌生人醫生用酒精擦耳朵手中又拿著針，便哭鬧起來，這時家長要哄，有時不得已帶點強制性手段。也有極少憨厚的幼兒睡得沒有醒，針刺下去反應不明顯，大家看了都挺高興、笑瞇瞇的。

半夜時分，走在一條較寬闊的田埂路上，用電筒一照，兩邊都長著青乎乎的水稻，感覺有點微風，聽到「蛙聲一片」。田埂路的盡頭，地勢逐漸高了起來，是一個竹園，竹園中間，有三、四戶人家，最後一家的大門上貼著大紅雙喜字，大隊會計說這家小倆口結婚才幾天。

門照例被打開，小夥子穿著一條短褲，根據我們的要求登記、採血。輪到新娘子時，她在床上蚊帳裡支支吾吾的。小夥子不好意思解釋說：「她不方便下床，基本情況我知道，採血能不能......。」

女醫生聰明，估計新娘穿得太少下床尷尬，便笑嘻嘻對新娘說：「你不用下床，將頭伸出帳子外就行了。」果然，那新娘長頭髮全散了，伸出頭靦腆地說：「怪難為情的，麻煩醫生了。」

最後一件事是仔細數採血玻片，在三人確定與登記數一致後，立馬送到醫院化驗室。