光陰荏苒，大學時代的同窗，如今皆已八、九十歲，垂垂老矣。

五○年代末，我輩告別母校上海醫學院，走向社會，各奔前程。母校每十年舉行隆重的校慶活動，遍布全國各地乃至海外的校友，回到母校懷抱歡聚一堂，暢敘別後，乃人生一樂也。

六、七十年過去，彈指一揮間。而今我輩皆已兩鬢染霜，甚至滿頭白髮，額上刻著道道皺紋，是蹉跎歲月留下的印記。有的女同學儘管「老態龍鍾」，然而嘰嘰喳喳，歡騰雀躍，那股淘氣勁兒不減當年。

有位仁兄由女兒護送來校，步態蹣跚，口齒含糊不清，嘮叨了半天，還用手使勁比畫著，可是別人沒聽懂一句，原來他不久前「小中風 」，還算命大，活下來了。上一次校慶，有兩位同窗興沖沖地來聚會，這次卻不見人影，聽說已作古了。嗟乎，人生苦短！

連續幾次校慶，卻不見那位近在咫尺的矮個子梁君。當年他在班上，是位能說會道、善於心計的人物，在「反胡風」、「反右」運動中，他「立場」最堅定，總是出謀畫策，今天批這個，明天鬥那個，整人最來勁；因此平步青雲，先後當上小頭目、大頭目，吆三喝四，風光一時。人皆曰，他這輩子沒有白活。

在十年浩劫「清理階級隊伍」聲中，梁君竟「深挖」同時分配在上醫兒科醫院的一位同窗（還是福建同鄉呢），狠毒地將她定為「反黨反社會主義分子」。為出人頭地，梁君前半輩子幹了不少虧心事。想不到斗轉星移，換了人間，由於整人太甚，樹敵過多，弄得四面楚歌，他在上醫兒科醫院混不下去了，只好調離。

每次校慶，梁君皆避而不來，應是受良心責備，羞見昔日同窗。二十多年前忽然傳來噩耗，此君因患白血病離世。昔日同窗皆曰，這廝居心險惡，一味整人害人，在別人頭上立功得以加入共產黨 ，青雲直上，如今是上帝對他的懲罰，惡有惡報。半個多世紀以來，風雲變幻，世事滄桑，如今同窗好友歡聚一堂，促膝暢敘，撫今追昔，百惑交集。環顧班上五、六十名男女走過的人生路，真是各有千秋，令人唏噓不已。

這些Ladies and gentlemen，有的成了社會棟梁、時代菁英；有的出類拔萃，是有點名氣的專家教授、學科帶頭人，至今退而不休，還在發揮餘熱；有的曾投身時代洪流，叱吒風雲，可後來成了歷史舞台上曇花一現的人物；有的飄洋過海，異邦創業，有所建樹；有的皈依天主，當了修女；還有的在文革中被打成「牛鬼蛇神」遭折騰，賴「臉皮厚」和一股強勁活下來了。

敝人是同窗最熱門的話題，在形體未充、羽翼未豐的年歲，被打成「右派」，攆出校門，等待我的是沒完沒了的「改造」，飽經顛沛流離，嘗遍苦辣辛酸，歷盡人間滄桑，真是一言難盡。

終於在一九七九年秋否極泰來，得到「改正」，透過落實政策，恢復做人的尊嚴，可以昂首挺胸闊步了，並且拿到扣壓二十年之久的畢業文憑，納入國家統配生行列。天哪，我的大學念了二十年！這二十年遭受歧視 鄙視，被踏在腳底下低聲下氣過日子，無工資享受，得自謀生路。滿腔不平事，把筆訴何人。同窗小施，當年班上數他年紀最小，人皆戲稱他「小赤佬」，想不到如今一副老態龍鍾的模樣，都說他「未老先衰」。據悉，上世紀六、七○年代，承蒙上海兒童醫院院長青睞，此君曾紅極一時，當上市「優秀青年標兵」什麼的，大幅肖像掛在上海大世界遊樂場大廳，多麼風光！

可是後來命運急轉直下，被打入十八層地獄。只因此君不識時務，報名參加援非醫療隊，因聽說非洲那些小國不安全，動輒發生政變，就藉口需服侍老母而變掛不去。當時處於「文革」如火如荼時期，被紅衛兵斥之為可恥的逃兵，將他批透鬥臭，關進「牛棚」折騰，安排他幹看門、掃廁所之類雜活，恣意糟蹋他。

小施就這樣錯過人生最佳年華，相繼獲得中、高級職稱的他，年過花甲還是孑然一身。後來此君不幸患重症肌無力，病變累及腦幹，成了「植物人」，在華山醫院病房躺了一、二十年，依賴呼吸機維持生命。

想不到少年得志的他，還不如我這位「牧馬人」（當年接受改造的「右派」戲稱），儘管吃盡千辛萬苦，受盡人格侮辱，有幸絕處逢生，在「夕陽無限好、只是近黃昏」的年歲，有幸遇上一位知音，草草成了家，生兒育女，如今三代同堂，含飴弄孫，有一個未嘗不幸福的家庭。

同窗這一代人，真是各有千秋啊！