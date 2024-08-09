藍色圓圈者為作者父親。

「阿姨，照片中第二排中間的是外公嗎？」外甥女傳來一張珍貴的黑白照，我立刻放大照片，父親真的在這張照片裡。我彷彿看到了慈祥的、嚴厲的、有威嚴的父親，思念之情，油然而生。

父親生於一九二一年冬天，若仍健在，已是百歲老人了。他生於貧瘠的廣東客家山莊，是家中的長子，有三個弟弟兩個妹妹，父母親和祖父母，一家十口人。祖父母勤儉持家，家裡有些土地。孝順的父親知道眾多弟妹食指浩繁，自小農忙時都分擔農活，平時還要幫忙祖父販賣牛肉的生意。

父親自小就喜歡讀書，立志長大要作育英才，因此去縣城附近讀師範學校，假日或周末仍回家，騎自行車採買牛肉。這些難忘的家鄉時光，無時無刻在他的記憶中重複著。

教書的時光短暫。中日戰爭爆發，國家危難，父親愛國的熱血沸騰，認為國家興亡，匹夫有責，毅然響應政府的號召，投筆從戎。這是一條不歸路，他隨軍東征西討，好不容易到抗戰勝利，還鄉和母親完婚；不久內戰開始，又隨軍征戰，直到內戰失利，撤退到台灣。從一九四九年以後，家鄉和家人遠隔一方，父親只有在無窮盡的思念中度過。

父親畢業於中央陸軍官校第七分校第十七期，屈指一算，他應該是二十二歲時畢業的，那時還是個年輕氣盛的少年。這張團體照是黃埔畢業後三十周年的師生合影，一九七三年三月二十九日青年節照的，至今有五十一年的歷史了，背景應該是台北衡陽路的中山堂。照片中第二排正中間個頭不高的就是父親，推算那時應是五十二歲，正值盛年。他的笑容含蓄，自信穩健，是最好看的一張紀念照。

回顧中央陸軍官校，是中華民國 的國家直屬軍事學校，由孫中山指示籌辦，成立於一九二四年六月十六日，創於廣東省廣州市黃埔區，因此也稱「黃埔軍校」。在軍校學習期間，父親學到懷抱頂天立地的豪情，培養正大光明的胸襟，堅持正義的道德勇氣，嚴格的訓練守著嚴格的紀律，是個文武兼備的好幹部。父親在黃埔軍校中隸屬「輜重兵種」，對同僚「相親相愛」，對任務更是「精益求精」。我感慨父親在山河易幟、風雲變色、顛沛流離的成長歲月中，個人是何其渺小，但他是堅靱、自信、勇敢的。父親的一生清廉無私謙和，雖平凡，但他無時無刻記得「我雖渺小，但我很強大」。

今年二○二四年，時逢黃埔建校一百周年，感謝外甥女給了我這份珍貴的禮物。照片中，我又看到慈愛、和悅、忠誠、清廉無私、光明磊落、待人謙和、珍愛和平、一心為國的父親；我懷念他，我敬重他，他是我永遠的典範。更感謝珍藏這張照片的人，讓我能永續地思念父親的音容。