出國一直是中國國內常見的話題，不過現在的出國與八○年代出國的概念，已經不可同日而語。八○年代出國是去學習、進修、討生活；現在是出國遊山玩水、吃喝玩樂、購物享受。

年近古稀，在洛杉磯 的歲月已經超過了在北京生長的日子。回顧三十多年來美之前，已經做了十年的骨科 醫師，其中包括研究所六年的碩博士，師從中西醫結合骨科奠基人尚天裕教授，一九八九年成為中國第二個中西醫結合骨科博士。當年在國內已經在國家級醫學期刊發表數篇科研論文，並參與編寫兩本骨科書籍。我的博士研究報告獲得了國家衛生部的科技進步一等獎，該題目還幫助後來的博士生們繼續深入研究，碩果纍纍。

頂著博士的光環來美國，一切都得重新開始。馬上考取了加州 中醫針灸執照，可以開始行醫，只是當年來美囊中羞澀，沒有經濟能力開自己的診所。在朋友的介紹下，開始在洛杉磯中醫學院的教授課程，還找到一個脊柱損傷康復中心的工作，有了固定的收入和身分，生活安頓下來。

幾年後，發現美國的中醫教育水平有所欠缺，中醫學院實習的學生連「半月板」是什麼都不知道。於是在大家的支持下，我開始了中醫骨傷科專業再教育課程，一年三百小時，完成後我帶著這些中醫師，去北京我所畢業的研究所醫院進修學習。

骨傷課程非常成功，每次課都有四、五十位醫生參加，打開了我在加州中醫界的知名度，大大提高了中醫界對骨傷疾病的認知和治療效果，也額外地增加了我的收入，開啟了我自己的診所。骨傷課程持續了八年，直到二○○三年中國發生非典疫情才終止。

有了自己的診所，一切進入正軌，病人之間互相介紹，診所的進項蒸蒸日上，衣食無虞。生活好轉以後，我就開始思考，我接受過正規醫學院和研究所的訓練，和在美國同道們業餘時間上中醫學院取得執照相比，我有很多優勢。就在我診所裡有限的病人中，開始收集病歷資料，分析、對照、總結，參考網上找到的醫學文獻，寫出文章。多年下來，我也在美國的醫學期刊發表了七篇論文，其中包括美國新英格蘭醫學雜誌，還參與撰寫了兩本英文的醫學書籍。

幾十年來，還是經常關心國內的家人、朋友、同道、醫院的老師和醫生，看到聽到他們在生活上、學術上、家庭取得進步，無不為他們歡欣鼓舞。特別是看到他們升格到教授、主任、院長、專家、代表、委員等等，從心裡對他們由衷的敬佩。

國內人們的進步，也引起我的反思。回過頭來一想，我在一個人地生疏的異國他鄉打拚，一切從零開始，英語不是我的第一語言，能夠有現在成就已經滿意了。我常常問自己：「如果自己還在國內，會是什麼樣子？因為國內幾乎沒有私人診所，你是否願意在國內醫院的工作條件下生活？從經濟條件來看，國內的生活水平的確有了很大改善，撇開政治環境，你是否能夠在醫院、學術界和家人之間游刃有餘？」

從我個人的角度看，我在美國沒有各種各樣的「頭銜」，僅有「醫生」而已，也沒有各種各樣的應酬。我和母親一樣，是一個不願意拋頭露面的人。我非常享受現在的生活，不用擔心夜裡有急診叫我、不用擔心各種複雜的人際關係，更不用擔心有人會給我打小報告。我可以充分享受自由，可以毫無顧忌地評論、批評、指責任何人，包括政府高官，我用不著瞻前顧後就可以自由地表達心聲。

就像加州快餐店二十美元最低工資生效後，我撰寫了中英文的文章，評論加州議員和州長簽署的法案，分別發表在「世界日報」和當地的英文報紙。我十分尊重我的選票，這是我作為一個公民，顯示大多數民眾表達聲音的方法。

在國外定居，肯定是有得有失，人各有志，不能強求。人的特性就是常常想到自己沒有得到的，而不珍惜已經擁有的，就像英文講的：「杯裡的水是一半空還是一半滿」。雖然中美兩國都有自己的問題，比如在美國我永遠被認為是亞裔黃種人，好在洛杉磯是一個大熔爐，各種膚色的人都有，但從我在兩國經歷的大半輩子來看，我自己覺得出國是得大失小，我的半杯水是滿的。