右起為作者夫婿、作者、蓋瑞、湯尼和彼得。

前幾天接獲湯尼傳來電子郵件，告知蓋瑞在艱毅抗癌五年後，依然撒手人寰，與我們永別了。

追憶十九年前一段萍水相逢、友誼長存的異國情誼。二○○五年四月中旬，外子與我有幸，承東方號郵輪之邀，在郵輪上擔任社交舞活動教練；十五天航線行程包括英國、荷蘭、法國、葡萄牙和西班牙的九大港口城市。

登船第一天，郵輪主任介紹三位來自英國倫敦舞蹈活動主持人蓋瑞、湯尼和彼得，他們將協助我們一起負責舞蹈娛樂活動項目。他們三位均經驗豐富、才華洋溢，待人和藹親切，談吐幽默風趣，金句妙語連珠，每每為我們的舞蹈活動增添無限歡樂氣氛。蓋瑞畢業於愛丁堡大學商業管理學系，當時任職於英國財政部 ，業餘專研國際標準舞，和外子同年同月同日生辰。

他倆愛好興趣相仿，且格外崇拜中華文化，喜食中國食物，因此很快就成相見恨晚、無話不談的忘年之交。得知蓋瑞因夫人年前病逝，傷心之餘巧遇良機，受邀上船擔任舞蹈主持人，一則散心，二來可以在舞會活動中協助沒有舞伴之愛舞者，讓她們得以享受隨樂起舞之愉悅。

蓋瑞的舞姿架式標準，舞步純熟，樂感敏銳，加上方向感精準，很快吸引了許多女性舞者的青睞，每場舞蹈活動他都盡心賣力與單身女性共舞同歡。十五天開心時光就在舞蹈音樂聲中悄然消逝，臨別前夕，我們交換了聯繫方式，互道珍重，約好要成為彼此後半生的好友。

別離後的十載歲月裡，我們逢年過節、生日或紀念日，均以電子郵件互動聯繫。二○一六年五月中旬，外子和我決定去英國黑池（Black Pool）觀賞年度世界國標舞盛會，通知蓋瑞後，他竟然也要參加。真沒想到闊別經年後，我們能在黑池再度重逢，開心美好地歡度另一個十五天。其間得知他仍然獨身無伴，尚未覓得第二個春天，不過有位初識舞伴黛比正在交往中，我們誠摯地祝福他能早日喜獲良緣。

果不其然， 一年後傳來蓋瑞和黛比的結婚喜訊，並告知計畫來華府 歡度蜜月，我們好不興奮一起計畫著未來的第三度重逢。外子和我允諾，他們的結婚禮物除了在寒舍駐腳外，還邀請他們拜訪華府和紐約所有知名的舞蹈劇場。

可遺憾的是，他們年復一年延期華府蜜月之旅，所以這份真摯的禮物一直未曾贈與。直至五年前，才得知蓋瑞因鼻咽癌長期接受治療，最終還是拋下黛比永離塵世了。此時此刻我無語問蒼天，只能以一枝禿筆、一炷心香，將我們郵輪的異國友情遙寄蓋瑞，願祝他在天國長眠安息。