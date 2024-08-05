近來在媒體上常讀到「殺豬盤 」的報導，這使我想起在越南 時的親身經歷，雖然年代、環境、手法不同，騙子一樣是利用人心的弱點而達到目的。

一九七五年四月三十日南越淪陷，同年六月，新政權把舊政權軍政人員關進勞改營，大哥一去三年，了無訊息。一天晚上，四舅父帶了一個陌生人來到家裡，氣急敗壞地告訴母親有大哥的消息。舅父說這陌生人和大哥是同在一個勞改營，因為他學習進步，管營給他一個星期假期回家探親，大哥拜託他來家裡報訊，他回營時會順便替我們帶些錢和衣物給大哥。

我們久被壓抑的情緒，因這人的到來，像洩洪般崩潰，大家涕泗縱橫。我急切問大哥被囚禁在什麼地方？他只回答大哥下個月也可回家探親，又說大哥和他睡上下舖，就像親兄弟一般，所以他還沒來得及回家就先來這裡。母親六神無主，四舅催促她：「我們別耽誤他的時間，快把錢和衣物給他吧。」我們急忙湊集各人身上所有的現金，從衣櫃裡拿出大哥幾套衣服，千恩萬謝、感激涕零地送他到巷口。

等走他後，我問舅父：「這個人怎麼跑到您家去？」「你哥哥入伍前不是在我家工作嗎？我住在市中心，你哥哥當然給他我的地址，容易找嘛。」「那人怎麼把大哥的名字Chi叫成Tri？而且，他一直在迴避我的問題。」舅父見我懷疑質問，有點不高興：「我吃晚飯的時候，他來敲門，問我是不是有親人在改造，我說我沒有，但我的外甥去了三年都沒消息。他又問你哥哥的名字，我告訴他，他說對了，就是你哥哥請他幫忙捎信的。」

我聽後心涼了半截，怪不得這人對大哥一無所知，原來所有的信息都是從舅父口中套出來的，事已如此，我再追問也沒用。

這人食髓知味，兩個月後又來了，家裡只有母親，母親不懂越語，對他說：「我請隔壁的熟人來翻譯。」那傢伙聽不懂，見母親跑出去，他趁機溜了。我回家後，母親懊惱地說：「早上那恩人又來了，我招呼不周到，他生氣走了。」我不敢再瞞母親：「什麼恩人？那是騙子！他不是說大哥上個月可回家探親嗎？他連大哥的名字都叫錯，還有，勞改營又不是宿舍，哪來上下舖？」

大哥從勞改營釋放回來後，被流放到越南中部一個無人煙的新經濟區。這時候碰巧排華風潮，新政權祭出華人 繳金葉、獻財產就准坐船離開越南的政策。大哥中學時的美術老師有一條門路，剛好剩下三個名額，大哥一家順利搭上「天幸號」，來到菲律賓的難民營。

一個親戚知道後，告訴母親，他在永隆市也有一艘漁船可「出海」，問我們是否要參加？母親想，自己的至親當然可相信。於是，親戚天天上門，不外談一些和永隆公安來往的情況。當金葉得手後，親戚就再也不出現了。

二哥上他家問何時可開船，他顧左右而言他。最後，又敷衍說已接到永隆公安的批文，出海指日可待。我們很緊張，立即做出海的準備，辭去工作、變賣家中的東西，日子就這樣在忐忑中過去。

等了十個月，母親親自上門問他，他還是支吾其詞，最後找不到藉口可搪塞，竟然說：「回去準備吧，下星期就開船。」母親見他言詞閃爍，要二哥和三哥先到永隆一趟看個究竟。果不出所料，船塢裡所謂用來出海的「船」，只是一副「龍骨的雛形」。

越南不像美國，白天家家戶戶門口是打開的，而且區域公安嚴密監視，還定期登門調查戶口，如果我們真的聽親戚的話去永隆，當天晚上我們的房子一定被查封，戶口一定被除名。母親責問親戚為何騙我們差點變得無家可歸？他居然擺出一副無賴的嘴臉：「金葉又不是我收的，你去問永隆公安局好了！」

當時南越各個沿海省份，徵收來的金葉必須上繳中央，地方政權為中飽私囊，每艘船都超載，這親戚更加離譜，連船都沒準備好。從上至下，他們都是變相的騙子。