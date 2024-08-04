日前沈春池文教基金會走訪了父親高中時的母校「國民革命軍遺族學校」的校友，並製作了十四分鐘的視頻發布於YouTube之上，雖然短片中只有晉籍的閻伯伯是父親「南京高二班」的同班同學，但是其他入鏡較為低班的世叔們，也歷次參與學校在台的校慶活動，我們也略為熟悉，觀後倍感親切。

話說南京國民革命軍遺族學校，在抗日戰爭勝利後於南京紫金山麓復校，招收抗日戰爭時期陣亡的國軍烈士遺孤入學。父親於一九四八年初轉入高一下就讀，到了隔年一月底，甫完成高二上學程，因蔣介石總統下野，學校面臨解散的命運。

所幸在校務主任黎滌塵少將的帶領協助下，剩餘留校學生一路南行，輾轉暫時安置於廣東省佛山縣夏教鄉。然後在俞濟時將軍的安排下，全體人員赴黃埔港乘坐「金剛輪」，於一九四九年八月三日抵達基隆港，爾後每位學生在上無片瓦、下無寸土的他鄉異地--寶島台灣，胼手胝足地努力開啟自己的新生活。

而父親這一班，作為抗戰勝利後所招收的最高班，同屆中也僅此一班，同學中以湘籍居首，魯籍居次。抵台後有多名同學如同父親一般，直接以高二同等學歷的資格，直接考入大學，這群所謂「老大哥」們在南京遺族學校優良師資的培育下，寫下了「南京高二班」的傳奇。

含父親在內抵達台灣的二十六名同窗，除了四名世伯分別進入了陸軍官校、海軍官校、空軍官校和警官學校外，其餘全部擠入大學窄門繼續深造，他們學習成績之整齊和拔尖，令人嘖嘖稱奇！也難怪他們再三感念母校主席校董蔣宋美齡女士，和校長蔣介石先生的努力辦學。

在台灣的後半生歲月，這些「南京高二班」的同學，不但參與較正式的國民革命軍遺族學校校慶和聯誼活動，他們自己在退休 後也有專屬的「南京高二班」聚會。起初幾乎每年一聚，除了幾位世伯定居美國、加拿大 ，不克參與外，其餘活躍的世伯們都攜伴踴躍響應。

這張照片當屬一九九○年末或二○○○年初的「南京高二班」聚會留影（見圖）。前文提到的晉籍閻伯伯可能因故未能參加（閻伯伯為山西省主席閻錫山的族親，其尊翁抗戰時為第二戰區後勤業務經理，一九四四年因公殉職），當日計有七對伉儷參與，所以相片中留下了七名「老」男同學的合照身影。

後排右一為魯籍王伯伯。右二為浙籍王伯伯，其尊翁服務於湯恩伯將軍麾下，一九四四年中期日軍發動「一號作戰」時，負重傷在河南 省盧氏縣殉國。右三為蘇籍的盧伯伯，在族中過繼給二叔為嗣子，其二叔為安徽省境陸軍某兵站野戰醫院院長，日寇軍機轟炸致重傷殉國。

後排左為魯籍蔡伯伯。前排右為先父，因先祖父隨中央軍七十七師於一九三七年九月在上海大場前線陣亡，先父方得以進入遺族學校就讀。前排中為魯籍韓伯伯。前排左為祖籍湖北武昌、在南京出生的陶伯伯，其尊翁服務於軍政部兵工署軍械司，一九四二年在重慶大轟炸期間因公殉職。

如今相片中的七名校友，均先後駕鶴西歸，在天上團聚了。我端詳著這張照片，既感念他們的父輩在國難降臨時勇於承擔，從軍為國，而他們幼年失怙，孤身奮鬥，這半個多世紀以來「同學即兄弟」的鐵桿情誼既讓人稱羨，亦覺心酸。這群大時代的兒女，在中國人的世紀到來時，也總算可以謝幕安歇了。