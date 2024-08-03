因先生換工作，我們在一九八四年夏天從伊利諾州搬到加州 的喜瑞都（Cerritos）。

搬來後我向橙縣 社會局申請工作，經過口試筆試的重重關卡，我終於考進了社會局，成為調查兒童虐待案件的第一線社工。這種調查工作，是社工必得親自去家庭或學校訪問受虐兒童、他們的家人及老師或是醫生。

因為我們才搬來加州，覺得這邊的公路系統特別複雜，每天東奔西跑找地址是我最大的挑戰。幸好社會局每年都發一本厚厚的湯馬士地圖（Thomas Guide，見圖）給社工，裡面包括洛杉磯 和橙縣所有的街道。每次拿到案件以後，我做的第一件事就是打開地圖，找出地址，才能按圖索驥地開車上路。

四十年前，衛星導航還沒有發明。有一次在風雨交加的晚上，我按照地圖去做緊急調查，但怎麼都找不到地圖上的位置。那時候也沒有手機，我冒著大雨找到加油站，打電話問當地的警察局，才知道那地址是一個房車園區內的號碼（trailer home park）。

幾年後我考上了社工督導，監督社工的工作，不必再親自出馬。如今看到這本當年留下的湯馬士地圖，就想起四十年前，每天辛辛苦苦看圖找路的菜鳥日子，現在都已經煙消雲散了。