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舊式婚禮

水仙

一九七○年代中期，我還是個懵懂的少女，知道前院的建民叔叔結婚，就和小夥伴們起了個大早兒，去看大人忙碌。

他家的門上貼很大的「喜」字，實際上是雙寫的喜，用紅色電光紙剪出來的，門兩邊還貼著天長地久、花好月圓的對聯。我們這群小孩兒在他家附近轉悠了好久，我發現他家的門舊得不像樣子，油漆都掉了，門檻也被踩得陷了下去，那麼好的新對聯貼在上面，有些不相襯。

我們一直混在忙碌的大人之間，在他們的腿之間亂竄，眼尖耳明。聽見有人說快點兒去接新娘呀，婚禮在十二時以前必須舉行，要不就不會吉利，這是我少年時第一次聽到有關婚禮的規定。

到了十時左右，聽到鞭炮聲迴響，有人喊新娘到了，新娘到了，我們便衝到大門口去看熱鬧。新娘是被一輛卡車接來的，據說新郎官建民的小舅子是單位的卡車司機。新娘被男方抱下了車，她身著紅色西服領的平絨上衣，黑色平展有稜的褲子，紅高跟兒皮鞋，擦得很亮。新媳婦長著一雙大眼，胸前戴著紅花，眉開眼笑地被從頭頂灑下的瑣碎彩紙屑籠罩著。

她的身後有人從卡車上抬下很多陪嫁的東西，都是女方的親友一人一件地拿著魚貫而入。我看到有彩色緞面被子、榆林毛毯、電水瓶兩把、印花瓷盆、白色尿盆、毛巾被，最後還有一輛飛鴿牌自行車。有人看到自行車就嘖嘖稱讚，說女方家大方；有人開始放鞭炮撒喜糖，好不熱鬧。

我們這群小孩兒從大人的胳膊底下、縫隙裡蹲到地上，搶著未燃放的零碎炮仗、喜糖。喜慶的人們不停喊著，小小的院子就像沸騰的浪濤。

有一顆紅蘋果被人懸在高高的屋簷上，在我眼前晃蕩，大家起勁兒喊著，推著新郎新娘一起去啃那顆紅蘋果，結果兩人啃不好，就啃到了一起。這個鏡頭，我長大後在電影中見過，但那次卻是人生裡第一次看見男女親嘴，覺得他們害臊，沒有羞恥心。

張奶奶在旁邊說，建民真不容易，這三響一轉三十六條腿兒都準備了好幾年了。我問張奶奶這是啥意思，她說，三轉一響就是指手表、縫紉機、自行車、收音機，三十六條腿就是雙人床四條腿、一個飯桌四條腿、四把椅子十六條腿等。說到半截，她看我一眼說：「你小孩子家家的，知道這些幹什麼。」把我支稜開了。

實際上這些是當年最好的結婚家當，我一個小孩子家家也沒有必要知道得這麼清楚和詳細。

最感興趣的還是鬧洞房，我們也不知道那是什麼。天漸漸黑下來，我們隨著大孩子悄悄擠在建民家門口，耳朵貼在鐵窗子上面，想聽出點什麼動靜，也沒有聽到什麼，大人忙了一天都睏了睡了，我們不久便就各自散去。

以後跟著新人在院子裡鄰居多年，看著他倆在院子裡生火做飯，又生了小寶寶，聽過他們的爭吵。

我們幾個還趴在他家門框往屋裡看，小房子裡被家具填得滿滿的，晚上還得把自行車搬進屋裡，怕被小偷偷了去。

直到幾年後我們搬出了大雜院家，他們的幸福生活才離開了我的視線。

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