一個人要向另一個人表示感謝的方式有多種，其中寫感謝信就是其中的一種。我三姊保存了一封五十二年前的感謝信（見圖），看到褶皺破損、已有年代感的信紙，和上面的墨跡，我了解到它背後的感人故事。

那是一九七二年的五月，我三姊在河北省隆化縣二道營生產大隊務農。五月的山區開始春耕，村支書笑呵呵地來到田間，給正在地裡幹活的三姊一封信。三姊接過信，覺得奇怪，是誰來的呢？當她打開信，看完之後，才回想起三個月前，天津開往河北省承德的火車上發生的事情。

一九七二年二月末的元宵節 過後，回家探親的三姊從天津乘晚間火車至承德，返回隆化縣二道營知青點。

夜深了，在搖晃的車廂裡，有的人已入睡，在五號車廂的三姊也靠在座椅背，準備休息。這時車廂的擴音器，傳來列車員的播音：「救死扶傷，實行革命的人道主義。在十號車廂有一位小病人，乘客中若有醫務工作者，請來救助。」

這時的三姊睡意朦朧，聽到廣播後，想可能有人病了，可這關我什麼事呢？她緊了緊棉大衣，打著瞌睡想睡覺。可不久，廣播裡又重複播出求救播音，三姊睡不著了，她想是什麼人病了，還這樣著急？三姊不是醫務人員，她只是一個初中畢業的知青。當列車員第三次發出求救廣播後，三姊坐不住了，也許是同情和好奇，她覺得有必要到十號車廂去看一看。

三姊是初中畢業生，可她在農村插隊的四年裡，自學了醫學護理和扎針灸，義務為山區農民治病，提出保健建議，積累了一些醫學護理經驗。當她來到十號車廂，列車員告訴她，是一個幼兒渾身發燙，他的父母很焦急。

三姊來到年輕夫婦的坐席，看到年輕的母親用棉大衣摟抱著一個三歲大的幼兒，孩子的母親焦急地問三姊：「你是醫生嗎？救救我的孩子吧！」三姊說：「我不是醫生，但我盡可能幫助你們。孩子是什麼病？」那位母親說：「不知道呢，上了火車不久，他就發燒了，哭鬧了半天，可能是哭的沒氣力了，現在蔫了。」

三姊從隨身的背包裡取出急救包，拿出體溫表，甩了甩，放到幼兒的腋下，五分鐘過後，取出一看，孩子體溫三十九點五度。三姊說：「孩子在發高燒，你們有退燒藥嗎？」孩子的母親回答：「哪有呀！」三姊想：「在火車上，前不著村後不著店，又不能停車，只好自己想辦法了。」她問：「你們願意我幫助嗎？」「願意！」夫妻倆異口同聲答應。三姊說：「我有大人用的退燒藥和消炎片，我減量給孩子吃點藥，來控制發燒，防止上呼吸道感染，預防肺部發生炎症。」他們點頭同意了。

三姊帶的藥，是父母為她準備的，擔心在邊遠山區缺醫少藥。沒想到，此時用於治病救人。

三姊從急救包裡取出四環素和退燒藥片，用手指掰下約四分之一的劑量，放入勺子裡用溫水化開，分兩次餵給孩子。三姊告訴孩子的父母，這兩種藥可緩解發燒，控制炎症，可能有一點作用。「你們每隔十五分鐘給孩子餵點溫水，別讓孩子受涼，過兩個小時，我再來給孩子量體溫。」

那時是綠皮火車，車廂封閉不嚴實，三月初還是冬天的尾巴，北方依然寒冷，寒風往車廂裡鑽，車廂裡也凍人。

三姊穿過五節車廂，回到了自己的座位。火車匡噹匡噹地行進著，車廂裡的人們已熟睡，三姊雖然疲憊，但是不敢睡，她惦記著十號車廂的孩子。

兩個小時後，三姊又來到了十號車廂，給孩子量了體溫，孩子的體溫三十八度。三姊又給他們同樣劑量的兩種藥，囑咐過一會兒給孩子餵藥，保暖多喝水。

就這樣，三姊往返數次，到了凌晨四點，三姊下車前，最後一次去看小孩時，他的體溫已恢復到正常的三十七度，也安穩地睡著了。

火車到達了承德火車站，三姊背上背包，提著行李，下了火車，隨著人流，走出了車站，又搭乘汽車轉往隆化縣二道營知青點。

那兩位年輕夫婦也在承德火車站下車，他們抱著孩子，來到五號車廂，想找三姊表示感謝，可三姊先行離開了。

他們在火車站裡四處打聽，一位天津知青看到他們焦急要找救孩子的恩人，被感動了。他問清原委，說他有一次在隆化縣知青報告會上，聽到表揚過二道營一位姓李的女知青自學醫學護理，用針灸為村民治病的事蹟，他推斷可能是她。

兩位夫婦記下那位知青的話，回家後，給隆化縣知青辦公室寫信，期望找到救孩子的恩人和轉送他們的感謝信。後來，隆化縣知青辦收到了他們的來信，又進一步確認核實，把信轉給了公社，公社又轉給了二道營知青點的村支書，最後，感謝信才轉到了三姊的手裡，時間已過去了三個月。

讀了這封感謝信，給人真實和感動。三姊不是醫生，但她在有人病危患難時，用自己有限的醫學知識和隨身帶來的藥物，勇敢地去治病救人，是難能可貴的。如寫感謝信人所說：「你是我們學習的好榜樣，是下鄉知識青年學習的模範。」

時間過去了五十二年，當年在火車上被救助的幼兒已五十五歲。假若那時在火車上沒有得及時治療，沒有藥物控制發燒，和對病情的護理，孩子很可能留下後遺症。他的父母已耄耋之年，他們會感謝一輩子。

夜行火車途中救人，做了功德事的三姊也七十有餘。三姊說，她的知青歲月沒虛度，她把二道營山村當作自己的第二故鄉，因為那裡留下了青蔥歲月的記憶。如這封感謝信背後的故事，是她青春記憶裡的一段插曲。