碗花不是花，是指刻在碗內的標記，這些標記大都是主人的姓氏或名字。有些也刻在碗底，但以碗內居多。

小時候，有專門刻碗花的匠人，他們背著一個帆布包，拎著短凳，走村入戶，叫著「刻碗花勒，刻碗花勒！」如果哪戶人家剛購置了碗碟，必定是要請匠人刻上碗花的。匠人刻碗花的工具非常簡單，一把小小的榔頭，一個尖錐，把碗放在棉布上，然後「滴、滴、滴」地輕輕敲打，字就刻在碗上了。

我們村大都姓陸，家裡添了新碗，父親就會請匠人刻碗花，他會要求匠人把自己名字刻在碗上。於是我家碗碟上，都刻有父親名字的簡化字「在中」兩個字，每次用餐時，我就能看到刻在碗底父親的名字。

那時候為什麼要刻碗花，而且還催生了一個刻碗花的行當，是因為當時的窮。現在的孩子要是摔破了一個碗，不以為意；而在我小時候，要是摔破了一個碗，必然會遭來一頓打，因為碗在家裡，也是一個不小的家當。村裡遇上紅白喜事，就要向家家戶戶借碗。刻上碗花，既表示主人對這個碗的擁有權，還能防止鄰里之間搞錯碗的歸屬。

在農村，除了碗，家裡的許多器具也有標記。像八仙桌，標記是用濃墨汁寫在桌底的，有「某人某年某月置辦」的字樣，還有風車、穀倉，甚至鍋鏟、鋤柄等等，無一不有主人留下的標記。記得有一年，家裡請篾匠打了一張竹席，父親就在背面用墨汁寫上了「某年某月置辦」的字樣，晚上我睡在上面，汗水太多，第二天早晨起來，墨汁被身體吸了上來，背上是黑黑的一大塊，洗也洗不掉，好多天墨跡才消除。

在那個年代，一個人活了一輩子，給子孫後代留下了什麼，只要看看家裡器具上的字就一清二楚了。如果主人去世了，一般刻著主人名字的碗是不能再用了，有的要放進墳墓中隨葬；而其他器具可以留著，繼續使用。我家就有兩張太師椅，用香樟木做的，是我曾祖父置辦的，凳底寫著置辦的時間，至今已有九十多年歷史了。村裡人都說我曾祖父能作文賦曲，看他的墨跡，筆力遒勁，字寫得那麼好，看來不假。

現在恐怕沒有人在碗碟上刻上自己的名字了，碗碟用了幾年，舊了，就扔進了垃圾箱，重新換一套，人與器具之間的關係是冷漠的，沒有交流的。記得小時候有次去吃喜酒，結果盛飯的那個碗上面刻著父親的名字，我拿著碗大呼小叫，說：「這是我家的碗！」母親也拿來看，一直微笑著，那個場景至今歷歷在目。