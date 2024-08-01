有句話叫做「虎口奪食」，我當然沒有這本事；不過六十三年前，我卻從豬口爭過食。當時正值「困難時期」，其實就是毛澤東搞空想共產主義的「大躍進」，六億百姓被糟蹋得民不聊生，農村餓死者以千萬計。城裡稍好些，但吃飯要糧票，吃油要油票，吃菜要菜票，吃肉要肉票；以肉為例，我家在瀋陽，每人每月只有三兩肉。

一九六一年夏天，我從瀋陽轉學到上海松江二中讀書。距開學還有幾天，父親帶我到松江下轄的楓涇鎮，去看望我的表哥。楓涇是古鎮，以美味特產丁蹄與狀元糕而聞名；可在那個年代，丁蹄與狀元糕卻絕跡於街市。表哥在楓涇中學當食堂司務長，用自己的飯菜票讓我們吃了晚飯，說實話只是半饑不飽而已。

飯後父親掏出糧票和鈔票，付給表哥。按照現在的觀念，親舅舅來吃飯，豈有收費的道理？再說身為食堂司務長，「一朝權在手，便把令來行」，在眾人頭上刮一點不就行了？表哥卻對我們說實話：「眼下最缺就是吃的，在食堂搭伙的二、三十個老師，雖有糧食、食油、豬肉和蔬菜供應，但都是供不應求。拿豬肉來說，每人每月半斤，也就是一星期才能吃到一兩肉。在他們頭上動腦筋，想都別想；這些老師的眼睛瞪得大大的，分到碗裡的飯菜少一點點，他們就會吵。我雖然是司務長，只不過是跑腿的，根本不敢從眾人頭上克扣。」

表哥接著說：「舅舅遠道而來，我理應好好招待。怎麼辦呢？思來想去，我能支配的，就只有豆渣了。」我問：「什麼是豆渣？」他解釋道：「豆渣就是用黃豆製豆腐和豆漿時，濾出漿汁後剩下的渣質。我們食堂養了頭豬，豆渣就用來餵豬。用鹹菜來炒豆渣，味道還可以，就不知道舅舅能不能吃得下？」父親說：「沒問題，這年頭能有豆渣吃就不錯了。」情況確實如此，我們來自瀋陽，那年頭食物短缺比上海尤甚，連作為雞飼料的小麥麩皮我都吃過，吃豆渣自然不在話下。

接下來兩天每到飯點，表哥就端來一盆鹹菜炒豆渣。父親為他擔心，表哥說：「舅舅放心好了，從豬嘴裡克扣一點，這點點權我這個司務長還是有的。」說實話，鹹菜炒豆渣稱不上美味，卻並不難吃，沒有吃麩皮時卡在喉嚨難以下咽的感覺。最難得是表哥端來的豆渣量足，讓我體驗到久違了的飽足感。

表哥當年不過二十歲，他學習優秀，可是受累於家庭出身，未能考取大學，好在他的社會活動能力較強，才能謀得食堂司務長的臨時工作。之後在知識青年去邊疆的運動中，他被發配到新疆 建設兵團，所幸他憑著能力，被調到醫院從事醫學化驗工作，直至退休 才回到家鄉。他雖然沒上過大學，卻刻苦鑽研，在國家級醫學化驗雜誌上發表多篇論文，獲得了高級職稱。

回到豆渣這個主題。令我大跌眼鏡的是，近年來人們從營養學角度重新認識豆渣，發現其營養成分比豆腐和豆漿更全面，黃豆的營養成分如蛋白質和礦物質，多數仍存於豆渣中；豆渣更含有豐富的可溶性膳食纖維，具有降低膽固醇、預防便秘及減肥的功效，由此榮登健康食品的寶座。如此說來，六十三年前表哥從豬口奪食，讓父親和我吃到營養豐富的豆渣，端的是歪打正著，善莫大焉。