高自考（高等教育自學考試）曾號稱「五大郎」之首，另四「郎」是電大、夜大、業大和函大。二○○九年，我調入職業生涯的最後一個單位，辦理人事檔案轉移手續，受理的是檔案管理機構的一位中年女性。她掃了一眼表格上的信息：「都五十多了還轉檔呢？」「公司有要求。」我急忙答道。她翻閱著檔案資料，當看到高自考的學歷和學位證書複印件時，態度溫和起來：「您參加過高自考？」「啊。」「厲害！」我知道改變她態度的是高自考公認的難度。

我是高自考的第一批考生，一九八一年首次開考就報名應試；我也是他最忠實的學生，直到一九九六年取得第二個本科學歷，才與這個「沒有圍牆」的大學告別。

高自考的制度設置靈活，報名資格沒有年齡和學歷限制，且無需入學考試；單科結業成績終生有效，對完成某專業全部課程的考試周期也沒設限。

上世紀八○年代，我住在東郊十八里店的廠宿舍，位置偏遠沒有公交，每天要靠單位的班車上下班（周末班車停運）。高自考的出現對我這種工作繁忙、出行不便，又想奔個文憑的人來說，實在是天大的福祉。

那些年，我的業餘時間都用在了「啃」教材上，透過日積月累，以時間長度換取學歷高度，使天分平平的我取得了中國人民大學新聞系和北京師範大學中文系的大學本科學歷，以及這兩所院校分別授予的文學學士學位，圓了我的大學夢。

高自考使我受益的不僅是一紙文憑，還改變了我的境遇。一九八三年，北京內燃機總廠人事部門發文，鼓勵全廠員工透過業餘自學考取學歷，並規定凡透過業餘自學考取大專以上學歷的，給予增加一級工資的獎勵。文件下發後，幾百名員工（當然包括我）報名參加了當年的高自考，成績揭曉，參考人員中能過一兩門的屈指可數，而我靠笨鳥先飛打下基礎，一下過五門。這個成績使我引起了各級領導的關注，崗位職務迅速提升。

讓我受益終生的是學習能力的改善。在所學課程中，有的需要把握概念要點及其聯繫與區別；有的需要條分縷析並總攬邏輯體系；有的需要弄清發展脈絡，掌握變化規律；有的需要用所學分析問題，提出見解或解決方案；有的知識體系像棵樹，幹上有枝枝上有葉；有的知識點既博且雜，各自獨立又都挺重要等等。由於是業餘自學，需要用盡可能少的時間迅速掌握課程內容，因此我每接觸一門新課，都大致瀏覽一下目錄和概述（或總論），對學科特點做出判斷，並據以確定學習方法和計畫，這個過程練就了我以書為師且能較快搞懂的能力，這種能力對我混跡職場幫助不小。

上世紀末，我們公司透過債務重組拿到一個衛生材料生產企業。總經理設想將原有車間改造為二十萬級淨化能力的製劑車間，讓我盡快對所需投入做出估算。當時，我對製藥工藝一竅不通，便買了本「製劑學」，從零開始學習相關工藝流程，了解所需工藝裝備及配套設施；又找北京雙鶴製藥廠的專業人員進行溝通，判斷我的理解是否有誤，並具體了解工藝裝備的等級水平和採購渠道。

經過一番詢價和對比論證，在總經理要求的時限內提出了預算 意見。由於我是非專業人士，總經理心存疑慮，又委託專業設計部門做了一份財務預算，結果在預算思路和投資 總額上與我的意見相差無幾。

二○○五年，我在一家物業公司供職。為了強化市場競爭力，公司決定導入質量、環境和職業健康安全三個管理體系，並進行第三方認證，我被任命為管理者代表，全面負責體系的建立、運行和保持工作。

儘管顧問公司能提供一些指導，但是管理要素、環境因素和危險源的識別，管理措施、管理方案和檢查手段的確定，各個部門和崗位的職責規範、作業標準、評價方式的編修，管理體系的執行文件以及體系運行過程的具體操作和必要文件的形成，均須公司內部自行組織完成。憑借以往積累的學習能力，我較好履行了管理者代表的職責，使公司內部正確運行了上述三體系，並通過了第三方認證。

四十五十就業 難，是從我們這個年齡帶的人開始的。回想多年的從業經歷，我能始終擁有一份工作，並幹到六十歲才「正點」退休，除了有幾分運氣，當得益於高自考賦予我的學習能力。我慶幸能與高自考結下那段難以忘懷的緣分。