作者與老伴（左）在科羅拉多州大沙丘攝影。

髮妻在特殊年代，精神遭受了致命打擊，因而重病纏身，僅四十七歲即英年早逝遠離了人間。中年喪妻的我，遭受了極大的不幸和痛苦，在她離世後的四年中，既當爹又當媽，過著孤獨、淒涼，度日如年的日子，我幾乎不修邊幅。

在某些人看來，我妻子離世，好似比他們低了一等，形同一隻無主的落水狗。雖說幫助我、同情我的人不少，但當時三個兒子，只有老大在糧食部門幹臨時工，老二、老三分別上大學和中學，我四十多元的工資，加上大兒子幹臨時工的微薄收入，父子四人艱難度日。至於家務之事，原本就不會打理，鍋碗瓢盆整天雜亂無章，家也不像家樣。

在此情景下，親朋好友前來看我，他們大都是異口同聲地勸我說：「一個家庭，沒有主婦是不成體統的。王琦英（髮妻）已『走』四年了，你也該考慮考慮自己的事了，快找個伴侶吧。」每聽到些這話，我總是漠然地牴觸，和異常難過。想到唐代元稹那膾炙人口的詩句：「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲……。」這個伴侶怎麼去找呢？實在是太難為人了！總不能在市井陌巷裡，看見個中年女子就上前搭訕吧，那樣肯定要把人家嚇壞的。

我思來想去，棉紡廠裡女職工多，便給「二棉」的老朋友柳醫生寫了封信，說明當下我的處境，請她費心幫忙，關注有沒有合適的人選。兩、三天後，就收到了她的回信，我急忙開啟一看，她寫道：「真巧！我們廠裡有位蔣女士，和你的遭遇有些相似，也是四年前她丈夫因病去世了，她帶著兩個兒子至今沒再找。今年她才四十二歲，年富力強，是廠裡中層幹部，條件較好。你喪妻、她喪夫，同病相憐，我看你們倆就挺般配。若你們同意就先見個面，互相了解一下。」我當晚寫了回信，同意她帶蔣女士來我家見面。

幾天後的一個星期日，柳醫生和蔣女士二人一起來到我家。寒暄幾句後，我們言歸正傳，邊喝茶邊交談，相互介紹了家庭和個人情況，雙方表示同意先交朋友。我比蔣女士大了足足十二歲，人家沒有嫌棄，我高興得五體投地。她講話耿直爽快，且一表人才，我心中產生了相見恨晚的感覺。

此後我們以朋友相處了一段時間，雙方各自徵求了孩子們的意見，得到了他們的支持，我們由朋友逐漸走上了明媒正娶、結婚成家的幸福之路。婚後雙方的兒、孫，相互視為己出，一視同仁。兩家聚成一家，久違的溫馨日子又回來了，闔家人及親朋好友都皆大歡喜。

白駒過隙，流年似水，轉眼之間我們結婚已經三十四年了。當時壯年的我，如今已進入了耄耋的行列；中年的妻子，也升入了古稀的隊伍。俗話說得好：「年輕夫妻，老來伴」，我倆已是名副其實的鐵桿老伴。

居家日常生活，老伴打理得有條不紊，兩人一日三餐和定期的家宴，美食佳餚都出自老伴之手；去外地旅遊、當地公園散步、醫院就醫等等，都倚仗她對我的的貼心保護和互相幫助。假若沒有樂於奉獻的老伴，也就沒有我們這個溫馨和睦的家庭。