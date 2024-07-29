二十五、六年前，我在晚間到市立大學去修習跳舞課，除了興趣外，也為了鍛鍊身體。許多的課程中，我最喜歡上珍妮教的南美社交舞，她不只為人善良和氣，而且她有上進學習的精神，教課之餘，她還在不斷地進修學習碩士、博士課程。

慢慢地，我們知道她有一個英俊瀟灑、也在做大學教授的老公，叫艾利克斯，他常來探班以外，偶爾也客串做珍妮的助教和舞伴，因此與我們學生打成一片，都很熟悉了。他們的外貌和長相，使人一眼就可以看出他們是姐弟戀。幾年前，他們也時時讓我想到法國總統馬克宏 和他的夫人的師生戀（也是明顯的姐弟戀），經過時間的試煉，你會發覺他們之間存在的是「真愛」，那種愛是不受時間和空間影響的。

珍妮結婚以後，由於已經過了生育年齡，而他們又是一對極具愛心的佳偶，於是把愛心化為行動：他們飄洋過海，到中國大陸去申請認養孤兒。在出發前，他們做足了準備工作，也充滿了美好的希望，並將預知嬰兒的照片製成T恤，很光榮地在課堂上亮相。他們也吃盡苦頭：打各種的預防針，花了三萬元才成行，去圓他們做養父母的夢想。他們回到美國後，在家裡開派對慶祝，我們所有學生都像家人一樣地替他們高興。

他們領養女兒後，取名叫蘇菲亞，之後覺得一個女兒太孤單了，於是隔了兩年又回大陸去，再領養了另一個女兒回來，這兩個女孩，幾乎是在我們大家的呵護下長大的。

我總覺得看別人養孩子，比自己養孩子快得多。當兩個女孩十幾歲的時候，珍妮知道我在台灣曾是中學的國文老師，她向我提出給她的女兒做中文家教，可是那時我白天要在醫院做護士，晚上要去大學上跳舞課，忙得什麼時間都沒有，只好請她另請高明。但由此可見，他們夫妻很注重孩子各方面均衡發展的教育，當然這兩個在我們跳舞班上長大的孩子，也都是跳舞高手。

現在兩個女孩都長大成人，離家到外地去讀大學了。有時我回到學校去參觀舞蹈發表會時，看到艾利克斯已經退休 了，變成珍妮的專屬副教授和舞伴，感覺他們真是一對神仙眷屬。他們兩個都一樣是有愛心的人，他們當初的結合就是真愛的結合，而後又用愛心去跨國領養孤兒，將愛灌輸在兩個嬰幼兒身上，幫助她們長大成人。我常常在想，這兩個女孩是何其的幸福，能遇到這樣有愛心的一對父母，而在充滿愛的家庭裡成長。

從二十多年前我認識珍妮時開始，我就覺得她是一個善良又充滿愛心的女子，怎麼又碰巧到年輕英俊的艾利克斯對她一往情深的「真愛」，能解決他們沒有子女的問題。他們用「愛」詮釋了他們美滿的人生。