六十年前的那個夏天，我考進了淮北一中。那時還沒有普及九年制義務教育，能進中學還是少數人的事。父親在五○年代初曾是皖北一縣城的基層幹部，幾年後因沒什麼文化，被派遣到縣城最北邊豫皖蘇交界處的一大片荒蕪鹽鹼地去開闢果園場。舉家遷往當時只有幾排草房的果園場，我們學齡期的兒童只好到三里路外的村小就讀。

記得小學畢業那年，老師帶我們到十八里路遠的淮北一中，參加小升初入學考試。那時也沒什麼交通工具，人們去哪兒都是靠兩條腿走路。我們是頭一天午後從小學出發的，按要求每人帶上好用的筆、一天的乾糧和一條被單。

在路上，一開始烈日當空，每個人都曬得大汗淋漓。不料天氣突變，一陣大風吹來，天空烏雲滾滾，緊接著閃電雷鳴，下起了瓢潑大雨。帶隊老師怕有意外，命令我們不可停下腳步到路邊的大柳樹下躲雨，警告我們說那樣有遭雷擊的可能。我們這十幾個有考試資格的好學生都按老師吩咐，互相保持距離在路中間冒雨繼續前進。那時人們生活普遍貧窮，物資匱乏，沒有雨傘、雨衣、雨鞋，結果人人都淋成了落湯雞。

到了地方，校方允許我們使用一間教室休息過夜。大家男女分成兩邊，把課桌拼在一起當床，沒有枕頭，沒有蚊帳，衣服、鞋子、被單全都是濕的，也沒有替換。大家拿出被雨水淋過的乾糧，吃了一些算是晚飯。

那時也沒有塑料袋或飯盒之類東西裝食物，更沒有糕餅之類零食，記得我母親給我準備的是蔬菜餅子和兩個煮雞蛋 ，同學們帶的要麼是烙餅，要麼是花捲或饅頭。大家的食物都是用籠屜布包好，放在用布縫的簡易書包裡，經大雨一淋，全都泡得不成樣子，也沒有一個人捨得扔，因為當時的認知是糧食絕不可浪費，並且扔了就沒有吃的了。對比現在我的孫女吃披薩和三明治，都把好好的邊扔了，我感慨環境和條件造就人。

晚飯後老師叫我們好好休息，養精蓄銳，不許說話，我們就都乖乖地並排躺在光溜溜的桌子上，用濕漉漉的被單把全身從頭到腳一蒙，糊裡糊塗睡了一夜。

第二天上午先考語文，再考數學。兩門課考完，吃了剩餘的已經變餿變酸的乾糧，穿著依然潮濕的鞋子，我們又在兩位老師的帶領下，步行大約三小時回到我們的鄉村小學，解散各自回家等發榜通知。

那一年，我和班上另外兩個同學考進了初中，待到九月份開學，開啟了我們的住校生活。在學校吃包伙，每天三餐按二兩、四兩和三兩糧食的定額，八人一組分食一盆米飯或麵條，菜也就是白菜湯、蘿蔔湯之類，從來沒有肉吃。大家正在長身體，每天都飢腸轆轆，有時從家裡自帶些鹹蒜苔、醃豇豆和辣醬之類，太餓了就吃一口，再喝一杯水充飢。我記憶中，母親曾為我準備了一罐加了鹽和辣椒粉的豬油，豬油拌飯、豬油蘸饃都是我青少年時的人間至味。

今昔對比，生活環境和條件已有天壤之別。我就那樣在十三歲的年齡離開了果園場的家，從那條去參加小升初入學考試的鄉間土路愈走愈遠，到了省城，後又走出國門，定居多倫多，現早已退休 ，頤養天年。雖說「此心安處是吾鄉」，早年的記憶也會縈繞心頭，揮之不去。誰沒有童年的記憶、青少年的追求和嚮往呢。