走出不幸的女人(下)

大約兩年多一些時日，武庚淑乳腺癌複查痊癒了，她和女兒都沉浸在寬慰幸福中，包括我們，小武的所有朋友都祝福她。大家高興沒多久，病魔又向小武襲來--她的左乳房也患上乳腺癌--那是二○一四年八月。當檢查結果證實時，我們很吃驚，但得接受現實。不過大夫說：「發現得早，手術和化療會更順利，康復也會快些。」大夫這麼說是真的，還是安慰小武？擔心猜測都沒用，看手術和化療吧。

一星期後安排手術。手術後庚淑的姊姊電話告訴我們：「手術很順利，很成功。」我們還是及時送些小武喜歡吃的食品，同時鼓勵她成為一個強者。看得出來，她有勇氣，有信心，沒被病魔懾服。

白皙已是大孩子了，高中再有一年就畢業了，看到我們很親，還一再感謝我們關心和幫助她媽媽。武庚淑一直注視著女兒，當看到女兒長大了，一天天成熟了，她高興得喜顏於色。這都使人相信，白皙是她戰勝疾病的力量源泉。

手術後化療成效明顯，康復得不錯。兩年後我們再去探望小武時，已經痊癒了，她抱住我們「喜淚」 滿面，說了一大堆感謝的話。

不知為何，老天爺老和武庚淑過不去。就在她第二次手術康復第三年，即二○一七年九月某日，大禍又撞擊她，幾乎撞散架了，命懸一線。

平時她一直開車，就在車有點毛病送去修理那天，她乘公車去辦事，出了大事。美國的公車，中門進去，往後座坐時要上兩個台階。她上台階坐在右邊第一排，公車沒有安全帶，不過座位前有橫槓可以扶。她準備下車，車未停，站了起來--這是乘公車大忌。此時司機來了一個緊急剎車，她來不及抓前面的橫槓，射了一個跟頭，翻過槓子重重地摔在台階下的地板上，昏迷不醒。

救護車將她送到醫院檢查，手指、腳趾、腰列骨多處骨折，腦震盪、皮開肉綻，滿身是血。經搶救，甦醒了，止血了，但全身無處不痛，幸虧脊椎骨、胯骨、腦顱骨無大礙。我們去看望她時，她敘述了事故發生的梗概，我們既為她難過，又為她慶幸沒傷到致命部位。在女兒和親戚精心護理下，熬過一年多痛苦歲月，終於康復了。

武庚淑命運多舛，災難連連，她能一一戰勝，立於正常人之林，這需要毅力、信念和勇氣，這些都根植於對女兒白皙的愛和希望中。白皙是她生命的全部，她畢業於海軍醫學院，已是一名醫生。白皙更是媽媽的終身依靠，小武每次發生生命不可預測時，總是把白皙拉到身邊，說一句肺腑箴言：「你要學會生活，學會管理自己。」白皙明白媽媽的意思，總是回答：「媽媽，你放心，我在你就在，我會一直陪伴你。」母女相依為命，相互守望，現在幸福滿滿。

只有飽嘗「不幸與痛苦」的人，方懂得生命的價值。我們為小武祈禱，祈求上帝保佑她後半輩平安、幸福。(下)