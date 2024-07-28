都市裡一口水井（下）

我一直往前走去，不知走過了多少幢房子，我的腳步愈來愈沉重，大口大口地喘著氣。我心中有個信念，今晚一定要打到一點水，儘管這非常渺茫，我還是堅持走了下去。看到一堵堵封閉的院牆和一道道緊鎖的鐵門，我忽然覺得，這些房子雖然很近，離我卻是那麼的遙遠。

我走得有些木然了，突然聽到前面有股「嘩啦啦」的水流聲，我精神一震，加快了腳步。在我前面一幢房子的院子裡，一個中年人正拿著皮管沖澡，白花花的水流從水管裡噴湧而出，我不由眼前一亮。讓我想不到的是，這家人的鐵門竟然沒有關，我懷著一種忐忑不安的心情問道：「大叔您好！可以讓我接桶水嗎？」這人倒很爽快，把水管遞給我說：「那有什麼不可以的，你接吧！」

我真是太激動了，不知說什麼感謝他才好，趕緊接過水管往桶裡注水，生怕他反悔似的。清涼的水流「嘩啦啦」地注入桶中，激起一圈圈漩渦，不少水珠濺到我的身上，霎時間我身上涼快了許多。一桶水很快就接滿了，他在一旁等著淋浴，我把水管給他，他卻說：「不急，那一桶也接滿吧。」

我又開始接另一桶，一邊和他攀談起來。我問他：「不是停水了嗎？怎麼您家有水？」他告訴我，這是他家井裡的水，這裡原本是鄉村，因為擴建而成了城市的一部分；井是他們祖上留下的，後來建新房子時沒有廢掉，這兒經常停水，沒想到還用上它了。他還對我說：「停水時很多人都這兒接水，所以沒有關鐵門。你是剛來這兒租房住的吧？人地生疏，挺不容易的，以後要水就來這裡接吧。」

沒想到這個城裡人這樣好，這倒有些出乎我的意料。古人云「渴時一滴如甘露」，何況他讓我接了滿滿兩桶水，我不但可以搞飯吃，痛痛快快洗個澡，明天早上妻子孩子也有水洗臉了。於是我對他說：「大叔您這樣好，那我就不客氣了，等一會我再來接兩桶。」

大叔說：「你儘管來，我這院門不關的，要水的話，隨時來接。」他還特別強調，這口井的水十分乾淨，可以直接喝。聽了他的話，我掬了一捧到嘴裡，甘甜中帶著一股清冽，真涼快呀！井裡的水就是不同，它是從地底湧出來的，它是有根的水，不比那自來水，喝起來都有一股漂白粉的氣味。我又掬一捧擦了擦臉，霎時間，身上感到一種來到城裡後從未有過的輕鬆與清爽。

另一桶也很快接滿了，我把水管遞給了他，提著兩桶水輕快地回家了。這時已經很晚，晚風搖曳著路旁婆娑的樹影，我驀然發現，燈火閃爍的城市夜晚，竟是這麼的美麗。我想，這個城市，如果能多些這樣的水井，該多好啊！那樣即使是停水了，也能有掬上一捧清涼，滋潤我們疲憊的身心。（下）