上世紀九○年代初期，我曾在北京的清華大學工作過幾年。當時科裡一共七個人，科長老柳四十五、六歲，為人謙和，沒有什麼架子，俗話說老好人一個，稍嫌絮叨，缺少決斷力，加上喜歡開玩笑，因之沒有一點權威，經常被副科長和兩個財務懟得面紅耳赤、嘴唇哆嗦。

記得有一天下午，老柳氣呼呼地走進辦公室，說中午教訓了他兒子一頓，一問才知其兒子就讀高中，成績欠佳。副科長批評老柳：「你是學霸，不能要求你兒子也是學霸。」原來老柳當年是他們那個城市的高考 狀元，我由衷地讚嘆柳老師真厲害。

老柳無奈地搖搖頭，嘆息一聲後說：「運氣不好，學霸狀元有啥用。生不逢時，讀了一年大學，便趕上了文革，畢業又延遲，最後混了個新工人，找誰說理去？」副科長即刻反駁：「我們還一肚子怨氣呢，剛入學時，在全校大會上誇工農兵學員是從全國千挑萬選的有識之士，轉眼間就罵我們人間渣滓，我們又找誰說理去？」

工農兵學員人盡皆知，但新工人這個名稱還是初次聽說，甚是好奇。原來這是一個特定年代的特定群體稱呼，所謂新工人，就是六六年文革爆發之前，憑高考分數考入清華，在學期間遭遇文革；這個群體是相較於文革後期無需高考被保送入學的工農兵學員而言。副科長是工農兵學員，我從兩位科長的閒聊裡，獲悉新工人和工農兵學員的區別和淵源。

據說，因為當時的工農兵學員根正苗紅，入學後看不起這批憑高考成績入學的學長們，認為他們是資本主義培養的苗。這批人為了區別於文革前畢業的老學長們，力爭他們雖然在修正主義猖獗時期，憑高考高分考入清華，但是他們在文化大革命的淬煉中受到洗禮鍛鍊，徹底擺脫了舊時影響，雖不能與憑借手上老繭的工農兵學員相提並論，但絕對屬於無產階級革命隊伍裡的一群人。於是，便產生了「新工人」這一特定群體，其地位低於工農兵學員，又高於其時正在接受批鬥的老學長們。

具有諷刺意味的是，時隔幾年，當恢復高考後的新一批大學生們陸續進入清華，這批新工人們又開始摒棄他們曾積極靠攏的工農兵學員，力爭他們當時憑成績入學，很多人都是當時所在縣市甚至全省高考狀元尖子生。最後抗爭的結果導致學校出籠政策，新工人在獲取碩士學位後，可以晉升教授職稱系列；而工農兵學員即使獲得碩士學位，也只能走工程師職稱系列，最高可至高級工程師（副教授級別），永遠不可能晉升為教授。這也間接導致很多工農兵學員放棄了科研教學領域，走上了管理崗位。

老柳愛絮叨往事，我愛聽他講古。記得有一天，老柳又在辦公室裡閒聊起了文革和清華的武鬥。在家時也曾聽父母談論過故鄉小城的武鬥，雙方陣營皆有死傷，但是家鄉的武鬥基本都在兩派的工人隊伍裡發生，無論如何都難以想像，大學生會拿起武器向自己的同學開槍。老柳苦笑著說清華的武鬥相當厲害，耗時之長，戰況之激烈，應居北京高校之首。

一開始是文鬥，兩派共用一個大喇叭，一方說完另一方再說，有點類似於美國總統大選 時的辯論。初始還可以平靜地聽完對方發言，後來情緒愈來愈激動，聲音愈來愈高亢，從地上站到了板凳上，再站到桌子上，層層升高，義憤填膺時便開始動手搶。最後各自有了大喇叭，整天對著吼叫。

某一天，吼叫已無法排解憤怒，文鬥漸漸升級成為武鬥，上演全武行，男同學拳打腳踢，女同學扯頭髮摳臉，後來使用棒子、棍子，凡是能打人的物件都用作武器。最後發展到學生自己製造土炸彈，如果不是軍隊進駐學校，後果不堪設想。

老柳講得口沫橫飛，我聽得驚心動魄。突然老柳神祕地笑說：「你都想像不到女生們也很彪悍，實在令人刮目相看。」我詫異地問也有女生參加武鬥嗎？老柳說當然，一反平日裡的溫文爾雅，異常威武。他曾親眼目睹兩個對立派的女同學互相用紅纓槍戳對方身體，我再追問細節，老柳就不再多說了，只嘟囔一句：「再說你就知道是誰了。」

老柳最後感慨地說，年輕時激情萬丈，聚在一起，最容易群情激憤，一哄而上，誰都以為自己真理在握，絕對正確，視對方為階級敵人，為了捍衛領袖和真理，對敵人毫不留情；當然渾水摸魚、洩私憤報私仇的人估計也不在少數。文革赤裸裸地暴露了人性裡非常惡毒的一面，每個人都自認審判官，擁有絕對真理和正義，可以隨時隨地給他人定罪判刑甚至處罰。

一晃三十年過去了，不知老柳是否還記得我，而我卻依舊記得他。雖然老柳的模樣現在想起來已然模糊，但他所講述的故事，卻清晰如昨。而且不知為何，一看到群情激憤的人群和場面，總是不自覺地想起老柳和老柳的故事，所以也總是選擇刻意避開。