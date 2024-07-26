美國首都華府 中國城最著名的觀光景點，非屬那座友誼拱門（Friendship Archway）了，它穩立高矗，它橫跨街道，它豔麗亮眼，它看遍紛紛擾擾。

華府中國城僅有幾條街道，小又脆弱，似乎處於「滅絕的邊緣」，殘存一些星星點點的東方符號：餐廳、紅色和綠色的燈柱、街道標誌上的漢字、地上磚瓦的圖像、偶爾瞥見的龍圖騰、一些殘留的歷史，當然還有那一座引人注目的友誼拱門，為中國城撐起了場面。

建於一九八六年的友誼拱門，坐落於華府西北區H街上，七街以東，它在建成時是世界上最大的中國城牌樓。

八〇年代的華府中國城是蕭條的老態，落寞的殘影，兩位中國城領導人DwanL.Tai和劉熙（Alfred Liu）撰寫一篇題為「華府中國城的未來：滅絕或醒覺」的文章，主張創建一個景點，例如拱門，易於成為吸引遊客的磁石。這個想法開始受到關注。

一九七九年一月，美、中建立正式的外交關係。一九八四年五月，華府市長馬里昂·白瑞（Marion Barry）領著一群市政府高層官員訪問北京，參加了華府和北京結為友好城市的儀式。協議中的一項是，中美兩國首都將在華府中國城共同建造一座中式的傳統牌坊。

夢想中的牌坊計畫終於有了眉目。牌坊的首席設計師劉熙是一位知名建築師，也是中國城開發公司的董事長，十幾歲時從台灣移民來美。他設計了中國城的華樂大廈，是一棟為低收入 戶和老年居民設計的公寓大樓。

設計建造這座象徵著中國身分的牌坊建築物，因為錯綜複雜的原因，曾經飽受爭議。地處首都，風吹草動都會扯上政治，蛛絲馬跡也會激起紛擾反對。

一群中國城商家立即開始抗議，他們反對中華人 民共和國參與牌樓項目。華府中華會館主席駱人駿聲稱，這座牌樓「可能會將當地華人社區誤認為是中國共產黨」，駱主席並收集了當地居民和商人反對該項目的請願書簽名，並準備籌集二十五萬美元，在不接受中國大陸政府的參與下另外建造一座拱門。他們還發揮影響力，讓華府議會代表約翰·威爾遜提出一項反對拱門建設的決議。

隨後的走向是：中國城將有兩座拱門，都位於H街，相距兩個街區，可作為中國城兩端的門戶，是互別苗頭，更會形成一幅舉世中國城罕見的奇景。然而，最終第二座拱門的具體計畫並未落實。

一九八六年六月動工，根據劉熙的設計，華府本地建造了鋼筋混凝土框架和支撐柱，七個寶塔式屋頂在內的主要裝飾元素是在中國製造的，並由十六名中國熟練工匠在劉熙的監督下安裝在拱門上。北京古建築營造公司負責在中國的工作，包括製作五十九個複雜的斗拱支架，複雜的懸臂式雕刻木支架裝置，用榫眼互鎖並平衡，為優雅彎曲的屋頂提供堅固而有彈性的支撐。鬥鑼的外觀非常喜慶，就像維多利亞時代的褶邊燈籠褲從屋頂的金色裙邊下露出來。

拱門於一九八六年十一月正式落成。完工的拱門是一項令人印象深刻的藝術傑作，屋頂高達四十七英尺，道路跨度七十五英尺，重量逾一百二十八噸，僅屋頂就重達六十三噸，超過七千塊琉璃瓦覆蓋了七個屋頂，三萬五千個獨立的木件裝飾有二十三克拉的黃金；十二條浮雕龍和二七二條彩繪龍，向著各個方向瞪視而威。牌樓的金黃色瓦頂象徵財富和榮譽，其風格讓人想起清朝展示其帝國的輝煌。

建成後的拱門受到廣泛的慶祝，之前的爭議紛擾很快就平息。這座巨大的紀念碑明亮又喜慶，與周圍單調的景觀形成了鮮明的對比，「華盛頓郵報」稱其為「一朵絢麗多彩的花朵融入單調的風景中」。

自建成以來，拱門及其附近地區都經歷了風風雨雨。一九八九年，六四天安門事件鎮壓後，華府議會頒布了一項決議，暫停與北京的友好城市關係。委員會主席戴維·克拉克還親自爬上梯子，在友誼牌坊上鋪上黑布，以哀悼在中國遇難的學生。

不久，牌坊出乎意料地開始惡化，瓷磚開始脫落，原因是用於安裝屋頂瓦片的砂漿沒有正確的黏合。據悉，由於中國工匠的簽證被推遲，迫使施工持續到了十月，寒凍損害了砂漿。一九九〇年六月，一條一百磅重的雕刻龍掉了下來，砸到了一輛車。

雕龍墜落真是一個不祥的徵兆，果然，當天晚上，華府的白瑞市長通過廣播宣布，他將在任期結束後不再參加競選。白瑞市長在年初時因持有古柯鹼被捕，並被判處六個月監禁。

為了安全考量，華府立即拆除了其餘的瓷磚，直到進行永久性修復。一九九三年，華府和中國政府共同資助了一項重大改造計畫。參與建造拱門的工匠們再次來到華府進行大規模修復，用改進的砂漿重新鋪設瓷磚，重新粉刷裝飾、貼上金箔。自此再也沒有發生過落瓦或掉龍，這讓華府後續的市長們鬆了一口氣。

二〇〇九年在華府藝術與人文委員會的資助下，進行了第二次重新粉刷和現代化計畫。整個牌坊被打磨、粉刷，更換了幾塊瓷磚和木頭，還安裝了先進又節能的LED燈。二〇二〇年也做了適當的維修。

中國城H街區似乎受到輝煌、亮麗的友誼拱門的啟發、帶動，也迎頭趕上，周邊的各種店面開始華麗化、各元化、現代化和非中國化。友誼拱門看遍世間的紛紛擾擾、分分合合、此消彼長、雲捲雲舒，它立在那，提醒著世人友誼的重要。