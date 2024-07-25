離開中學畢業已經五十六年了，但是當年老師們的諄諄教導，同學們的互助互愛，還清晰地留在我的記憶中，使我終身難忘。

先說說我們敬愛的老師。我們的語文課朱老師教學經驗豐富，舉止穩重，最擅長文言和古詩詞；數學課凌老師思想敏捷，推理清晰，善於化難為易，化繁為簡；班主任兼政治課曾老師總是滿口大道理，批判封建社會「人不為己，天誅地滅」、「萬般皆下品，唯有讀書高」，臨畢業前教導我們「一顆紅心，兩種準備」。

生物課李老師推崇達爾文的進化論，講述「自然選擇」、「人工培植」，他說，人們培育的蘋果又大又甜，只是為了滿足人的口味，對蘋果樹本身是沒有好處的；木工課林老師教我們怎樣使用鑿子鑿榫口，怎樣用刨子把木板刨平，我學到了一些木工技能，以致後來上山下鄉到農場時大派用場，自己做了桌子、椅子和裝衣服的大木箱。

有一次上音樂課，楊老師突然叫我的名字，要我在全班同學面前唱一首「雄偉的井岡山」，我雖然有些緊張，但覺得這首歌容易唱，就從容唱完。楊老師讚揚我沒有走音，節奏準確，給了我滿分。多謝楊老師對我的鼓勵，從此我愛上了音樂，後來還創作了一些歌曲。

記得有一次學校進行軍事拉練，同學們由學校出發，沿著廣州白雲山公路行軍，然後再回到學校。剛好那幾天我的左小腿發炎，憑著輕傷不下火線的一股勁，我沒有向老師報告，忍著痛跟著大家一起行軍。幾小時後回到學校時，左小腿腫得像熟透了的木瓜。

我一拐一拐來到校醫室，莫醫生看了嚇了一跳，即用大號針筒幫我抽膿，足足抽了一針筒膿血，隨後給我消炎包紮，又給我打了一支抗生素針。多虧莫醫生及時悉心醫治，幾天後我的小腿消腫了，否則可能造成殘廢。直到現在，左腿仍然留下深褐色的疤痕。

再說說我親愛的同學。有一次課堂習作，我忘了帶膠擦（橡皮擦），就向後面的夏同學借了膠擦用。課後我還給她，她不要，說：「我還有，你留著用吧。」

學校每年都組織學生下鄉參加農忙勞動。有一次，盧同學被安排睡在我旁邊，他發覺我蓋的被子很單薄，就主動讓一半被子給我蓋，使我很感動。

我對吳同學的印象很好，他平易近人，寫得一手好字，經常為班裡出牆報。他樂於助人，義務為我們理髮。

「文革」初期，血統論大流行，「老子英雄兒好漢，老子反動兒混蛋」，不少學生受了它的影響，使出身「不好」的同學受到歧視 。我認為血統論是錯誤的，一天，我在課室裡與一些同學展開辯論，開始爭吵激烈，後來潘同學突然醒悟，說：「如果混蛋的兒子是混蛋，子又生孫，那麼混蛋愈來愈多，怎能實現共產主義啊？」大家聽了，一下子寂靜無聲。

往事如夢，如今我們已經是古稀之年的人了。回憶往事，面向未來，更要珍惜今天的生活，保持身心健康，努力過好每一天。