三舅餐館的房子也很有特點，就餐大廳一面全是大玻璃門窗，可望見餐館院內大樹和各種花卉，很多顧客就喜歡在這樣的環境中就餐。三舅服務客人熱情周到，他每天在餐館的吧檯為客人調酒，時不時和顧客交談。老客人都喜歡他，親切地稱他CC（三舅英文名字的縮寫）。

時至今日，三舅已經去世十年了，中間他女兒也曾接班在餐館做了幾年老闆，但當地媒體在提到這家餐館時，還常常用「CC的餐館」這樣的稱呼，可見三舅在當地的名氣不小，人們還記得他。「獅子林」餐館獲得成功後，三舅在溫哥華其他區域又開了兩家餐館，可謂事業有成。

三舅最大的業餘愛好就是打網球和拉二胡。牧師說他的網球水平達到運動員的級別，六十多歲還經常打球；他曾經自豪地對我們說，他兒子網球打不過他。二胡是典型的中國樂器，外國是沒有的，以至於牧師在提到這個樂器時，試圖用「兩弦的小提琴」來解釋。

不清楚三舅在出國前就會拉琴，還是到加拿大 後才學的，但有一點可以肯定的是，這一樂器將三舅和故鄉聯繫在一起。我猜想，每當三舅拉二胡時，他腦海中可能都會出現故鄉的畫面，因為二胡的曲子相當民族化。我曾將在中國買的二胡曲子的錄音磁帶，作為禮物送給了三舅，他很開心。

牧師還說三舅喜歡攝影和園藝。他有自己的暗室，用來沖洗照片，還用放大機將照片製成大幅畫片，為畫片配上自己寫的詩句。三舅有這樣的技能我以前是不知道的，但是他的園藝水平，在我第一次去他餐館吃飯時就「一目了然」了，當時他帶我們在餐廳旁的園子裡參觀，各種花卉草木在我們面前爭相鬥豔。三舅熱愛生活，也是能力出眾的人。

我第一次見到三舅，是在他闊別故鄉近三十年後，首次回故鄉探親時。那是在上世紀七○年代中期，他到上海，邀我們這些在上海的親戚去他住的賓館會面吃飯。他為我們帶來的禮物，是幾輛自行車和收錄機，他說這是到香港 時，中國旅行社的人建議他買了帶給我們的。這些禮物確實很實惠，因為當時中國買自行車還要憑票，且買一輛車要用掉普通人至少兩個月的工資。三舅讓我們家第一次有了自行車。

幾年後三舅第二次回來探親，這一次他把三個孩子一起帶了回來，想讓他們見見他故鄉的樣子和故鄉的親人們。

三舅後來一直給他在中國的大哥、二姊和三姊（我母親）寄錢，每年幾次，每次每人一百加元，換成人民幣有好幾百元，而當時普通人的平均工資也就幾十元。除了現金價 值，去銀行兌換時，還可獲得「僑匯券」，用它可以購買當時市面上緊俏的商品。我們家第一台電冰箱，就是用積攢的「僑匯券」購買的。

當時我們家因為有三舅這樣的「海外關係」而頗多受益。後來我母親和哥哥相繼移民加拿大，三舅又給予了極大幫助和照顧。

很多老華僑剛到異國他鄉謀生時，都吃過了很多苦，後來透過自己的奮鬥過上了好日子。他們不忘故鄉，念及親情，給國內的親人很多幫助，我三舅就是其中的一位。(下)