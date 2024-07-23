我在母親那裡，發現了在我三舅葬禮上牧師和家人的兩篇悼詞，看過後，讓我對我母親的這個最小弟弟的過去，有了更多了解。原來我只知道，三舅十九歲就跟隨我大姨和大姨夫來到加拿大 的溫哥華。大姨夫是國民政府派駐溫哥華的總領事，起初三舅就由大姨和大姨夫來照顧，但沒過多久，我三舅就出去自謀生路了。

以前我聽三舅說過，他剛開始出去做事時是很苦的，但具體情況他沒有細說。而牧師在敘述三舅生平時就說得比較具體，比如說三舅在養豬場做工時，就睡在穀倉的粗麻袋上，在魚工場他也幹過，還有為商店卸水果和蔬菜，在餐館裡做酒吧服務員等。最初他的工資是一小時五毛錢，而他就靠這點收入養活自己。

後來三舅開始創業，先是和人合開中餐館 ，然後自己經營。他最初在唐人街租房，開了一家餐館「翠宮」（Jade Palace），叫這個名字的中餐館在北美各地不計其數，但是三舅把餐館經營得與眾不同。首先是把內部布置得非常優雅，配上了桌布，還有設施齊全的酒吧；在食物方面，他也用了心思，引入了一些新式的點心。餐館開得非常成功，顧客來吃飯常常要排隊。

三舅並沒有就此滿足，他想自己擁有一處房產來做餐館，於是他和我三舅媽，就在北溫哥華地區四處尋找合適的地點和房子，結果相中了卡皮蘭諾路上一個已經關門歇業的餐館。據說當時在這個房子前，已掛著「售出」的牌子，但舅媽說：「別管它，打電話給房產經紀人試試。」結果就是這房子被三舅買下來了。

據三舅女兒回憶，新餐館開業定在那年的聖誕節 之後，元旦之前。第一天晚上，只來了兩對夫婦就餐。當時三舅並沒有為餐館開張做廣告，就靠先來飯店就餐的客人一傳十，十傳百，招來了源源不斷的客人，很快在三舅餐館吃飯就要等位子了。

三舅餐館周圍的自然環境非常好，旁邊就是卡皮藍諾河公園（Capilano River Region Park），園內有大片森林；北端建了水壩，將卡皮藍諾河攔腰截斷，形成一個「湖泊」（水庫）。我每次到三舅餐館吃完飯，都喜歡坐在「湖泊」邊的坡地上，近看清澈的湖水，遠望高山頂上的一對山峰。

餐館的英文名字叫「卡皮藍諾山峰」（Capilano Heights），它點明了餐館所在的地x理位置--有卡皮藍諾河和高山。三舅還給餐館取了一個中文名字「獅子林」這可有些講究：首先，前面提到高山頂上的一對山峰，它英文名是「獅子峰」，而餐館周圍又是林木茂盛，所以中文名字也可看作是因地應景取名；但同時，「獅子林」又是中國蘇州一個著名園林的名字。我的外公和外婆長期住在蘇州，三舅可能是想念父母而用了此名，如果真是這樣，就意味深長了。（上）