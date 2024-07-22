我的虎丘牌相機(下)

為了拍到晨曦中串場河景象，在凌晨東方天際魚肚白的時候，我爬上幾十米高的鐵塔。濃重的露水使鐵塔像水洗過一樣滑，為了安全，我身子緊貼鐵塔，左膀子將塔頂的一根鐵桿摟在懷裡，同時緊握相機，瞇眼取景、對焦，騰出的右手調節快門、光圈，一口氣拍了好幾張。拍完從塔頂下來時，手腳直抖，兩眼發黑，咬牙回到地面時，癱軟在地，滿眼金星，好大一會才緩過神。當最後看到洗出照片中串場河兩岸的美麗景色時，愉悅的心情無以言表。

宿舍東山是伍佑中學的水畔花園，夏天早晨太陽初升時，逆光中帶著露珠的花草非常漂亮，但需以低角度拍攝。我迅速貓腰，下蹲，還是感覺不滿意，乾脆趴在地上取景，等捕捉到鏡頭按下快門後，心滿意足地起身，發現已成泥草人。

對拍得比較滿意的或是認為失敗、需要注意的照片，我用芝麻大的字寫在兩厘米長、一點五厘米寬的字條，貼在照片的左上角，前後堅持了一年多時間。如：「八十九點三點二二，中午，光圈八，一／三十秒。」「八十八點六點二，下午，六時十五分，一／十五秒，二十二光圈。」同時，還將底片按三張一條剪下，分時間順序存放進上海曙光照相用品廠生產的專用「照相底片夾」裡，記上編號和摘要。

一九八八年六月二日下午六點十五分的這張照片（見圖），是在四層辦公樓頂上拍攝，這裡是全鎮的最高點。時近傍晚，為了獲得更大景深，採用了細光圈。然而，以手持十五分之一秒的快門速度拍出來的照片，肯定會虛。因為沒有也買不起三角架，我就將相機放在樓頂防水槽邊沿，一手抓緊相機背帶防止滑落，一手用指寬的折紙慢慢把鏡頭墊高至合適程度，再按下自動快門。照片的前景是往西流入古老串場河的小河，對面是古鎮老街東頭，再往前是鎮磚瓦廠，可以看到高聳的大煙囪。

用虎丘相機拍攝的數百幅底片，有風光、花卉、人物、夜景，有各種會議、生活日常、領導視察、工程建設，它成為見證那個時期的真實紀錄，彌足珍貴。

更重要的，我四十多年從未間斷的拍攝、創作，公開發表了數百幅作品或照片，積累了大量資料、檔案，由發燒友成長為國家級攝影家，當初的「虎丘牌」相機為提升攝影水平打下了堅實的基礎。

後來，我的相機不斷升級疊代，更換了十幾架，數次搬家清理舊物，但「虎丘牌」相機視如家珍。去年發現它的貼皮脫膠起捲，我從淘寶網購了專用膠水仔細修復，還拿著沒裝膠捲的空機拍到屋外按了幾十下。那熟悉的快門響聲，猶如穿越歷史的長音，在記憶的長河裡久久迴盪。(下)