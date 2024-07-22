拙作「濱海軼事」見報後，有讀者說喜歡讀輕鬆幽默的軼事，現再提供三則。文革期間，中共決定於一九六九年召開第九屆全國黨代表大會。當時大批老幹部被打倒，不能參會，於是選拔黨代表便成為緊迫任務。江蘇省給濱海縣一個九大代表名額，但有三個「對號入座」的條件：一是造反派，二是革委會負責人。符合這兩條者比比皆是，難就難在第三條：必須是剝削階級家庭出身。

那年頭黑五類出身者，不被批鬥就是幸事，敢造反並當上革委會頭頭，能有幾人？找這樣的人比百裡挑一還難，然而再難也得找，縣革委會立即在所轄二十幾個公社、幾百個大隊和上百企事業單位中按圖索驥。功夫不負有心人，居然找到縣印刷廠一名革委會副主任，三項皆符。

縣領導大喜過望，立即上報省裡，隨後召來該副主任告知喜訊。不料此人非但沒有受寵若驚，反而如實報告，說自己連黨員都不是，如何能當黨代表？縣領導大失所望卻又生疑惑：出身不好且不是黨員，是怎麼當上副主任的？調查下來，原來該廠只有三十幾號人，多半是老頭老太，年輕人沒幾個，此人實在是「山中無老虎，猴子稱大王」。縣領導眼看事情辦砸，不但寶貴名額丟掉，還得挨批評。

正在為難之際，有人給縣領導出了個高招：該副主任三項條件皆符，就差不是黨員，何不立馬發展入黨？反正上級也沒規定新黨員不能當代表。於是該副主任在幾天內完成入黨程序，隨即被送去北京，就這樣濱海產生了一名黨齡為零的九大代表。

我等大學畢業生被發配到濱海、接受貧下中農「再教育」，某日被召到縣裡政治學習，負責人是縣革會政工組陳幹事。學習班開始，陳幹事為了表示重視，親自朗讀毛的「湖南農民運動考察報告」，不料他竟把「貪官汙吏」讀成「貧官汙史」，四個字讀錯一雙。一名家庭出身過硬的老兄斗膽說「讀錯了」，陳幹事竟瞪眼道：「哪裡讀錯了？明明就是貧官汙史嘛！」我們不明白此人是什麼路子，那年頭除非吃了熊心豹膽，沒人敢拿毛的著作開玩笑的。

會後我們才知道陳幹事真不是開玩笑，他只有小學文化，在糧站當賣油夥計，文革中造反進了縣革會。我等看到自己的命運竟被白字先生掌控，不勝唏噓，但也只能認命。

談到白字先生，比陳幹事大得多的官也不遑多讓。八年前有位阮姓高官，貴為雲南省長，居然不知雲南的別稱是「滇」，也不知「滇」字的讀音，於是在大庭廣眾之下，竟三番兩次把「滇越鐵路」讀成「鎮越鐵路」；這與陳幹事的「貧官汙史」異曲同工。

經過貧下中農兩年多「再教育」，我們這批大學畢業生終於被分配，走上工作崗位。一位仁兄是俄語專業畢業的，被分配到某中學任教。當時中蘇兩國在珍寶島打一仗，俄語不再吃香，中學俄語課改教英語。這位仁兄沒學過英語，就到縣裡找陳幹事，要求重新分配，他做夢沒想到，陳幹事劈頭蓋臉一句話就把他駁倒：「俄語也好、英語也好，不都是外語嗎？你是外語系畢業的，怎麼就不能教了？」

該仁兄碰了一鼻子灰，只能灰溜溜回去，現販現賣，第一天向別的英語老師學，第二天就教學生。好在那年頭的英語課本，充斥著「Long live Chairman Mao」之類，倒也不難教。這位仁兄就這麼搗起漿糊來，至於他英語發音準不準，是否誤人子弟，則無人過問。行文至此，想起一名中學同學，獲保送到軍隊外語學院；他不必參加高考 就能上大學，讓我們羨慕不已。他學的也是俄語，畢業時中蘇交惡，被分配到新疆 靠近蘇聯邊境之處，專門監聽蘇聯電台。他倒是專業對口，不過那份工作實在索然無味。

他就這麼監聽三十年，直到蘇聯解體不需監聽了，才被打發回鄉。可是中學早就不教俄語了，這位同學除了監聽一無所長，只能混日子等退休 。「風水輪流轉」，如今中俄關係又無上限了，或許俄語再次吃香，亦未可知。