我的虎丘牌相機(上)

一九八三年秋我到公社工作不久，領導安排帶隊去上海、浙江等地考察農業科技，便跟照相館朋友金華借了台鳳凰牌雙鏡頭機械照相機。他簡單教了使用方法，並叮囑調好的光圈和快門設置不要動，白天順著光，對焦清晰拍攝就行。

按他的說法，我小心翼翼拍完了裡面的膠捲，將相機還給他，沒想到照片沖洗出來之後大部分是有用的，它真實記錄了考察的情況。看著自己第一次用相機拍出的照片，興奮不已，由此愛上攝影至今。

兩年後我考入鹽城師專中文科，有幸結識負責宣傳報道的聞永江老師，公家的單反相機、攝像機由他專用。由於兼職主持校廣播站工作的關係，我除了上課，有很多的時間跟聞老師在一起。他雖是我直接領導，但非常熱心傳教攝影攝像知識。我常常黏在他身邊，酷暑裡穿個褲頭，陪他在廁所改成的臨時暗房裡沖膠捲、洗照片。

領導對器材看管很緊，規定只能聞老師專用，不得外借，每次用完還要鎖進專櫃。俗話說，老虎也有打盹的時候，偶爾，聞老師會找藉口把照相機拿出來，讓我偷偷地過個癮，甚至攝像機也借給我玩。

畢業後到伍佑鎮政府工作，聞老師在我心裡種下的攝影種子快速發芽。我策畫了「伍佑在改革開放中前進」等兩部專題片，特請聞老師攝製。為了配合聞老師工作，我用積攢幾個月的工資，買了一台蘇州產的「虎丘牌HQ三十五之一」相機（見圖，作者提供）。當時我的月工資不足三十元，就瞞著家人說是借的。

在拍攝專題片的一個多月裡，冒著攝氏四十度左右的高溫 ，帶著自己心愛的相機，我陪聞老師走遍了全鎮三十幾個大隊、二十多個鎮辦單位和工廠企業。專題片製作播放非常成功，我跟蹤拍攝的大量照片也成為珍貴的歷史影像。

虎丘牌照相機是可以自由調整曝光組合的旁軸機械相機，沒有經驗的初學者很難拍出滿意的照片。為了掌握不同環境、光線條件下的曝光情況，我在筆記本上準確記錄一三五規格富士、柯達、樂凱及黑白膠捲、每張照片的詳細拍攝時間、地點、快門速度和光圈值。

為了提高膠片利用率，在晚上不開燈的狀態下，把相機放被窩裡裝膠捲，由一捲拍三十六張增加到可拍三十八張，拍完騎自行車二十多公里到縣城「航天彩擴店」沖膠捲。這裡雖是全市最好的彩擴店，但也不能即到即沖，只能第二天來看底片，記下滿意的底片號碼，交給彩擴師傅。等取回照片後，我將底片號碼與記錄的拍攝數據進行比較、研究。(上)