伴大師寫生記 (下)

結束台大的工作，回到矽谷 ，我依然常去看望師母。老師在每年的寒暑假，必來矽谷度假，我與先生便在周末帶著女兒去接他們到附近的景區觀光。得空，我也親自下廚宴請他們。

老師的兒子非常孝順，每次都陪在父母身邊。記得有一次帶老師去爬山，他兒子一路小心呵護，遇到險路立刻攙扶。後來還在路邊找了一根牢固的樹幹，徒手去除旁枝，當下做成一根拐杖讓老師拿著用。

數年後，師母想換較大的房子，本想換到我住的城市，因為他們的家庭醫生也住在附近，大家好就近照應。我們陪著他倆一起看了幾處房子，都無緣成交。後來，他們選中了一棟離舊金山較近的北灣豪宅，夫妻倆搬去新居，矽谷老屋仍留著給兒子住。

匆匆又過了數年，師母因誤信邪教，居然要賣掉北灣豪宅，捐助修廟，弄到夫妻反目。師母提出離婚時，老師原是堅決不肯的，但師母去意已堅，遠走西雅圖，逼得老師不得不簽字。師母走前打電話給我，說她以後不能再照顧老師了，要我與先生多多關照老師。那年寒假老師再來矽谷時，果然不慎受了風寒，也是我跟先生帶他去看醫生，陪他去做針灸推拿。

多年後師母搬回矽谷老屋，不幸得了阿茲海默症。我陪老師去探望她，她不但一眼認出我，還問候我女兒與先生，並拉著我的手說，雖然好久不見了，但她常對著虛空喊我的名字，願我全家平安，我高興得熱淚盈眶。老師見了大喜，叮囑師母只要遇到困難，就立刻打電話通知我。於是我拿了張白紙，寫上我的手機號碼，貼在師母的櫥櫃上。

當日送老師回家時，他叮嚀我只要有空就去看看師母，還責怪自己沒有把師母照顧好。我當時勸老師，不如復婚算了，老師瞪著我說：「她還在為我當年反對她捐錢的事生氣，如今錢都被人騙光了，有誰來照顧她，還不是我每個月給她的帳號轉錢！」

之後，我又去看過師母幾次，她見到我，每次都很開心自在。我曾癡想，只要她的病情不再惡化，說不定哪天會回心轉意，主動回到老師身邊。孰料，沒過多久就聽說師母病情加重，住進了安養院，我還未打聽出她住在哪裡，就聽說師母在院中感染疾病過世了。可惜一代才女就這樣悄悄地離開人世，我曾經是她最要好的朋友，如今她走到哪裡去了，我卻無從得知。

老師離婚後換房搬家，我跟先生也都陪著他東奔西跑。三十多年來，老師只要一到矽谷就會通知我，直到新冠來襲，老師就再沒有回過矽谷。去年初，有位師姐知告我老師中風 ，兒子返台照顧他，因他兒子不接電話，無人能聯絡得到老師，知我跟他兒子相熟，要我想辦法連繫他們。

無奈我試打多次電話，果然無人接聽，他們沒裝錄音機，又怎知是誰打去的電話呢？還記得以前老師來度假時，我們前去探望，多半是他兒子出來開門，笑咪咪地喊我們夫妻「哥哥、姐姐」。誰知這兩年，我這位姐姐打電話過去，他一樣不接。

我準備今秋回台灣，原想到時給老師的兒子發封電郵，他應該會讓我去探望老師的。上個月驚聞老師過世，才知一切都太遲了。怪來怪去，都怪這場新冠疫情。

老師跟師母年輕時同在太老師趙少昂的嶺南畫苑學藝，當年兩人是金童玉女 ，婚後亦是恩愛夫妻，即使離婚後，老師雖然不乏紅粉知己，卻無論如何不肯再娶。世事無常，無限唏噓。陪老師師母上八仙山寫生的往事仍歷歷在目，而如今他倆皆已駕鶴西去，永不復返了。

但願老師一路好走，在黃泉路上能再見師母。兩人冰釋前嫌，重修舊好。(下)