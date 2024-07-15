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母親替我試苦藥(下)

吳憲鴻

接下來，母親拿筷子蘸藥汁試試，一副無所謂的樣子：「來，不燙了，一口氣喝下去。」我眼睛一酸，好像自己回到幼年時期，母親在哄我吃藥呢。

轉而又想，自己是屋漏偏逢連夜雨，如不把這急性肝炎在短時間內控制住，等發展下去，肺病沒好，肝病又嚴重，那身體會垮掉，那就得休學，後果不堪設想。何況，母親都試過了，她能喝，我再還能打退堂鼓嗎？

母親看看我，微笑著說：「不怎麼苦的，憋住氣，一口氣喝完。」母親的憐愛和鼓勵，使我嚥下已湧起的口水，快步走過去，憋住氣不呼吸，端起碗，咕嚕咕嚕，真的是一口氣把藥汁喝完。再吸氣時，鼻子聞到了怪味，肚子裡也湧起了怪味，我趕快接過母親遞上的另一個碗，喝水漱口，又接過她遞上的一湯勺白糖，馬上嚼了往肚裡吞。母親咧開嘴笑了：「好，喝完啦！」

過後，我責怪自己，都已二十四歲了，已經是個大學生，喝藥還像個小孩子，沒出息，下次不能這樣啦！可第二次，我掀開火籃上的圍兜，聞到那溫熱藥汁冒出的怪味，便趕緊跑開，又要吐了。母親走來，拍拍我的後背，輕輕地說：「你別急，站過去些，還是我來試，叫你喝你再來喝。」隔一會兒，她試試差不多了，就叫我馬上過去喝藥汁，又喝水漱口，又嚼點白糖。

三天後，母親又去討來三瓶藥汁。如上所說的喝藥汁，我一連六天，十二次，共喝了六瓶；每次喝之前，都是由母親倒半瓶在碗裡，放到火籃上溫熱，然後她試試適合的溫度，再叫我喝，再漱口，再吃白糖……。我也心安理得，自己像是小了二十一、二歲，又成了母親的幼兒。

喝草藥汁的效果是顯著的，我的嘔吐感漸漸消失，眼珠不僅沒再更黃些，而且變淡了。一個月後，我去縣醫院做肝功能檢查，黃疸指數和谷丙轉氨酶都是略高一點，沒什麼大的肝病。

接下來，我主要是治療肺結核，服用雷米封、保肝片，肌肉注射鏈黴素。母親給我加強了營養，自己每天去田野走走，曬曬太陽，適當鍛鍊鍛鍊，當然沒放棄學習，自學文科課程，也沒什麼難度。

春節過了，元宵節過了，得知學校已經開學，我寫了封信給輔導員，講了本人大概情況，提出復學要求。輔導員回信說，治療三個月以上，經縣醫院檢查，不會傳染了，那可以帶證明來復學。

再隔半個月，已是回家休養三個多月了，我又去縣醫院，做了胸透和抽血化驗，結果是右肺上的結核點鈣化了，肝功能基本沒有問題。

一九七九年三月中旬，我重回學校，校醫看了醫院證明和X光拍片的診斷結果，跟有關方面聯繫，答應讓我復學。四十多年來，可能生活條件好了，也注重了跑步鍛鍊，我曾經得過的肺結核再沒有復發過，而急性肝炎的後遺症也沒加重。

母親關愛我的事例，回憶起來，總有幾十個可以娓娓道來，而這一次她為成年的我試苦藥，她那細心和慈愛的情景，老是浮現在我眼前。寫至此，我眼眶盈滿淚水：母親，願你在天國一切安好。

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