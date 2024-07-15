退休後，我喜愛在社區附近的公園散步，走在林蔭步道任由清風輕拂臉頰，一面聆聽蟲鳴鳥叫聲，一面嗅聞著周遭新鮮空氣，徜徉在大自然優美的景緻中。往往，不遠處的棒球場持續傳來加油吶喊聲，我會繞道前往觀賞如火如荼進行的少年棒球賽，見小球員們在球場上奮力揮棒擊球和飛快奔跑的種種景象，腦海不禁浮起三十多年前，兒子從少棒中找尋到樂趣，開啟他日後熱愛運動的人生。

兒子將上小五的暑假，由台北移民 來到人生地不熟、又語言不通的美國，有幸結交住家附近三個稍早來美的中國同齡男孩。每天家庭作業做完後，兒子便和新同伴們在住家對面的球場玩棒球、籃球；在遊樂場玩單槓、吊環等，運動緩解他適應新環境的壓力。

上六年級時，兒子被學校選上棒球明星隊（All-Star Team，見圖），我才知他具有運動細胞。上中學後，兒子對任何球類都有興趣，唯獨一次是做父母的我們顧慮到強力撞擊造成的傷害，他便黯然退出高中足球 隊。不過，生性樂觀的他轉向打網球和排球，經南征北伐後，贏得全郡的網球雙打亞軍，他和球伴各榮獲校方頒發的「最有價值球員獎（MVP）」殊榮。

憶當年，做為第一代移民的我們，多半靠著傳統文化中保守的「唯有讀書高」來美做留學生。學成後，我們披荊斬棘地在異域創建新家園，心中只盼下一代的生活比我們更美好。由於自幼受「重文輕武」教育的熏陶，所以當我們教養子女時，對子女的學業與體育間的關注難免會產生偏差。又正值人生衝刺期的我們，常因工作身心俱疲得無法陪伴、參與兒子在運動道路上的成長，但兒子亦能體諒父母的辛勞而不以為忤。

時光荏苒，兩位孫女來臨後，兒子和惠媳於工作外，便是帶著孩子們學中文、游泳、潛水、騎馬、騎單車、溜冰、滑雪、爬山、露營、旅遊、鋼琴、黑管等，使我深深覺得他們在親子方面所投入的時間、精力、金錢，遠勝於當年的我們。這或許應歸功於：入境隨俗、科技發達、體育推廣、家長熱中等諸因素。

近年，兩個孫女喜愛打排球，兒子立即為她倆報名Chesapeake地區排球協會按齡分組的青少年排球俱樂部練球、參賽，兩孫女除上學外，還得一周數次由父母接送去俱樂部受訓。去年夏天，大孫女以九年級新生進入高中十年級生的排球校隊，每當周末學校或俱樂部要出城賽球時，兩孫女的父母兼經紀人，不是長程駕車就是自費預訂機票、旅館及打理一切瑣事，全家總動員去參賽、陪賽、當啦啦隊。

有時同一天，兩孫女分別在不同的州賽球，於是她們的父母只能各自帶一人參賽；有時，為趕赴早上七點半的比賽，他們清晨五點在旅館櫃台辦理退房，行車時小選手則在租車 後座補眠；有時，比賽遲遲結束，他們只得披星戴月駕車或搭機趕返家中，拖著疲累身軀匆忙就寢，次日清晨大人趕上班，小孩忙上學。

今春兩孫女的排球俱樂部各自贏得地區冠軍賽，她倆便加緊練習以迎戰今夏全美聯賽。「勝敗乃兵家常事」，孫女們也常以豁達心態「勝不驕，敗不餒」看待每次賽事，在玩球中歡度人生。

如今，看到健康、陽光的兩孫女，皆是「德智體群美」五育均衡發展的好學生，頗感欣慰，也得感謝兒子與惠媳為培育後代所付出的辛勞。