前幾天，在郵筒裡收到一封「世界日報 」寄來的續訂一年報紙通知，時間過得真快，好像才沒多久，一年又過去了。去年的價格是一年三百七十元，今年卻需三百九十元，如今物價皆漲。我訂的是每天一大早報紙就有專人送到大門口，習慣每天看紙本報紙，也只好多花點銀子了。

說到訂世界日報的歷史，那可以從一九七八年下半年開始說起。當時我服完十年自願軍官役，獨自來到紐約州水牛城就讀州立大學碩士班，看到同學不知從哪裡弄到幾頁薄薄的中文報紙，名稱為「世界日報」，我心一狠，寫信給紐約總社也要訂一份。

當時我知道台灣的聯合報是美國世界日報的母公司，因為當年四月底，曾經投過一篇兩萬兩千多字的稿子「乘風破浪五十天」，敘述我在「能源航運公司」所屬三十二萬噸「亞能號」油輪上，隨船見習繞半個地球的經過，分八天刊在聯合報副刊上。

不久，世界日報詢問我，是否可以同意將此篇文稿刊登在「光華島」上，我當然很高興地同意，於是同年五月份，在美國的中文報紙再登一次。我在台灣看不到這篇在「光華島」上的文章，還是後來聯合報將這幾天的報紙剪下來，寄給我留作紀念（見圖）。這篇文章登在兩份報紙上，收到兩份稿費，總數剛好用來買同年八月份，我單身飛來水牛城讀書的單程機票錢。

一九七八年時，一份報費大概只有一個夸脫，但必須從紐約市用郵寄方式送到讀者手上，經常需要等待三、四天才一次收好幾天的報紙。每當報紙一寄來，台灣同學們紛紛傳閱，再回到手上已經四分五裂了。

一九七九年，我在芝加哥 找到工作，我們分離一年後終於全家再團圓，太座不久也找到護士工作。我們不住在中國城附近，買不到當天的報紙，只好繼續使用郵寄方式。

到一九八五年，我們實在無法繼續容忍芝加哥冬天的冰雪天氣，想辦法搬到熱一點的洛杉磯 。當時找工作的標準方式，是到芝加哥公立圖書館，找到全美各地星期天的報紙事求人這一欄廣告，詳細抄錄看中意公司的資料，寫一封封求職信給此公司，附上履歷表寄出，然後就開始等候吧！

也許是我運氣好，寄出的求職信有幾家給我面試通知，安排好日子從芝加哥飛來面試，最後洛杉磯一家製造軍火的公司給我Offer，還幫我出搬家費。一九八五年，全家安居在洛城喜瑞都市，由於此地華人居民數量不少，洛杉磯的世界日報報社規定只要在訂報時，多加少許零錢，就可以提供當日送報的服務。這真是個好辦法，否則我必須要在上班時開車多轉幾個彎，多費幾分鐘繞到專屬書店門口，才能買當天的報紙。

以往沒有手機時代，每天清晨報童騎著自行車，一大早挨家挨戶送報紙的盛況早就不存在了。洛杉磯最大的報紙是洛杉磯時報（LA Times），過去發行數量足夠大，可以請專人在清晨送報紙給訂戶。如今訂報人數僅有以往的一個零頭，因而洛杉磯時報聯合其他所有語文的日報社，成立一個送報公司，雇用成人開著小客車，一條街一條街地開車送報。

我估計這個送報人必須駕駛技術相當好，洛杉磯少數民族有西語、中文、日文、韓文等，送報人一邊開車一邊從車窗丟出去，剛好到訂戶門口；有時候主人外出度假，還要停幾天送報。不到半秒鐘的時間要將正確的報紙送到正確訂戶，是個不容易的工作，我就曾經收到過一次韓文日報。

洛杉磯全年下雨天甚少，可是報紙還是要摺好，套進一個薄塑膠袋內，以防偶爾踫到下雨或被草地澆水系統弄濕，訂戶會很不高興的。我自己就曾在火爐上烘過好幾次被水打濕的報紙。

隨著網路上各式樣的消息愈來愈多，在手機上隨時可以看到世界日報網上刊登的即時新聞。訂報人數愈來愈少，我住的巷子竟然只剩下三戶，一份英文、一份韓文及一份中文。今年報紙續訂一年漲價至三百九十元，的確貴了，但為了送報者的生計，及能每天手執紙本報紙的滿足感，還是咬牙繼續訂吧！說不定哪天報紙上刊出自己寫的文章，看完後可以將文章剪下來收藏入冊，留做自己的珍貴紀念，以免另花時間跑到特定的小店書局等地方去買一份。

剛好看到紐約法庭審判前任總統的「封口費」案被判有罪，其中一個主要原因，是檢查官送給陪審員每人一份紙本的犯罪文件，有憑有據證據確切，所以迅速定案，可見親手摸著紙張的感覺確實不同。