前面是小陸家，他家還是八○年代建的小樓，沒有翻修過。還記得他家當年的氣派，大家都還住低矮土房的時候，他家就已經是乾淨明亮的兩層樓了。

小陸是獨生子，他父親是吃公家糧的，日子比大多數鄰居都要好過。小陸卻不喜歡待在自己家，老是跑到我家的泥瓦房來，眼巴巴地瞅著我們一家熱熱鬧鬧地吃飯。他家的餐桌上有的是紅燒肉或板栗燒雞，隔牆飄香，真是把我們饞得慌；他卻眼饞我們飯桌上的粗茶淡飯，他媽不來揪他的耳朵，他是不肯回家的。

一路之隔，我們經常聽到小陸頂嘴，不知道起因是什麼，之後便聽到他被責打，甚至被罰跪雪地。他父母的教育理念似乎就是「棍棒底下出孝子」，所以打起孩子來毫不手軟，就像日後網上調侃的那樣，有時單打，有時雙打。聽得多了，我們便也習以為常。

小陸的父親後來因故殉職，他家的日子便走了下坡路。一向嚴厲的母親突然失了勢，從此再也管不住任性的孩子。壓抑了太久的小陸開始放飛自我：讀書太累，那就不升學 了；做生意太辛苦，還是把商鋪賣了吧……。他後來獨自去北方做了人家的上門女婿，卻不知怎麼又被淨身出戶，還坐了牢。最近聽說他回鄉組建了新的家庭，不惑之年了，想必已經懂得珍惜生活。

小陸家隔壁就是我家--我父母的家。我家的房子是九○年代建的，外牆貼的是當時流行的細長白瓷磚。

八旬老父去年遭遇飛來橫禍，一起莫名其妙的醫鬧事件讓他吃足苦頭。父親和他的老夥計們其實早該退休了，但是他們出於職業慣性，一直工作在第一線，疫情 三年中都沒有退縮。醫鬧新聞以前總出現在電視裡或報紙上，誰也沒想到就這樣被我父親正面遭遇。

這個世界真是奇怪得很，明明可以走法律途徑解決的問題，有些人卻非要靠哭鬧打砸，靠人多勢眾來達到目的。仔細想想其實也不奇怪，在我出生長大的這個地方，吵架向來是要拚喉嚨的，誰的喉嚨響誰就贏了。打架則是拚誰家的家族勢力大，我家是勢單力薄的外來戶，真要幹架肯定完敗。

父母怕我擔心，直到半年後才讓我知道事情的始末。經此變故，家裡重新裝修了一下，算是換了個新氣象。父親忙慣了，閒不下來，整天找事情做，劈柴，餵雞，養花，種菜……，退休生活還需要時間來適應。

我家後面是巷尾，住著親愛的邵老師。邵老師是我的小學語文老師，特別有親和力。有一年寒假，我去她家改一篇演講稿，因為要在全鄉三好學生大會上朗讀，邵老師特別重視，讓我改了一稿又一稿。

邵老師是鄉長太太，家裡總有好吃的東西。有一天我帶了五歲的弟弟一起去，她拿出了一罐圓圓的小餅乾招待我們，那是我第一次吃到又甜又酥的蛋黃餅乾，覺得好吃得不得了。第二天我就帶了妹妹去，想讓妹妹也嘗一嘗，結果這一次吃的卻是水果。很多年以後聊到這件事，妹妹還不無遺憾地說：「啊，那好吃的小餅乾，我沒有吃到呢。」

時光荏苒，歲月變遷，小巷早已沒有了從前的熱鬧。兩側的房子多是兩層三層，裡面住的都是留守的老人，年輕人大多搬去了城裡，只有逢年過節才會回來。有一戶卻是久已沒有人跡，他家的房子還是破破爛爛的土牆。

這一家原本有四兄弟，可謂人丁興旺。老大當兵以後在外地落了戶，老二後來也在縣城安了家，這老房子便由老三和老四繼承了，老三駝背，獨身，和老四一家住在一起。

在一起住久了難免會有摩擦，老四見兒女都長大了，乾脆便把自己的那一半房產賣給了老三，一家人搬去了別處。獨居的老三給自己找了條後路，他立了遺囑，要把祖屋留給老二家的兒子，大概是希望自己年老時能得到一點照應的意思。誰能想到呢，侄子後來去了外地工作，不僅沒能給他養老，甚至都沒時間或興趣來看一眼他的遺贈。

多年過去，無人看顧的老房子已經是廢棄的狀態，後牆窗下的標語倒還清晰可辨（見圖），上面寫的是：我們一定要解放台灣。道路一側的外牆也有一行紅漆大字，它們在風吹雨打中已經變了形，我極力辨認才勉強認出所有字：提高警惕，保衛祖國，隨時準備殲滅入侵之敵。

其實小時候見過不少類似的標語，只是後來大家都拆老房建新房，標語牆就不大見得到了。我問父親這是什麼時候刷上去的標語，父親很是茫然，他遷來此處時還是個懵懂少年，很多年裡僅有心力關心自己家的溫飽問題。

幾十米之外是正在修建中的高速鐵路，據說明年就要正式運行了。我擔心噪音會影響生活品質，鄰居們卻不以為然，事實上他們挺開心的，因為高鐵建設和貨運站啟用讓他們有了失地保險。他們自豪地說：「我們現在也像城裡人一樣，月月都有退休金 可領了。」鄰居們很知足，因為有退休金，因為有自來水，還因為可以免費乘坐公車（七十歲以上）……。

「你這次回來還走嗎？聽說國外好亂的，壞人拿著槍在大街上『突突突』，好嚇人的。」說這話的是村長夫人，很認真的樣子。「國外看病很貴吧？聽說見醫生要等很長時間，有人等不及就坐飛機回國看病了。」這個鄰居還真說到點子上了，不知道是不是抖音的功勞。我笑著點了點頭，知道他們是真的很關心我。

小巷人家，歲月靜好。(下)