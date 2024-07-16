記得第一次買菜，是高考 結束後的那年暑假。一個周日，父親在院子裡忙著什麽，母親加班，臨走前囑咐我去買菜，說馬上要離家讀大學了，需要鍛鍊鍛鍊。我心裡默念著母親傳授的挑菜指南，拎著竹編袋子出門。

上世紀八○年代，國營菜店和菜農平分秋色。菜農的蔬菜新鮮價格靈活，還可以隨意挑選，但數量有限，且常受制於氣候；國營菜店質量較差價格偏貴，顧客無權自行挑選，但不受氣候影響。

出門後天空飄起了小雨，菜農沒有出攤，只好穿過馬路去了斜對面的國營菜店。菜店剛開門，人不多，三三兩兩排著隊。後來排隊的人愈來愈多，有顧客說今天郊區的菜農沒有進城。半個小時後，售貨員終於出現了，人們呼啦一下擁到櫃台前，我迅即被擠到後面，只聽到茄子二支、豆角三斤……聲浪滾滾，此起彼伏。直到喊聲停止，前面的人潮又呼啦一下散去，菜店裡靜寂無聲，我走到櫃台前一看，菜全賣光了。

我氣得和售貨員理論，售貨員用一種很奇怪的眼神看了我一眼，好像看見外星人一般驚異，似笑非笑，告訴我到別家看看。我委屈地一個勁抱怨自己本來排在前頭，售貨員最後不耐煩地丟下一句 「賣完了」，隨即閃進櫃台後面的一扇門裡。菜店裡空空蕩蕩，我一路哭著走回家。

父親一看見我眼淚汪汪，以為發生了什麽，一說緣由，便打趣地說多大點事啊，還值得哭鼻子！一聽父親如此輕描淡寫，愈加委屈，索性大哭一場。父親那時在屋前的一塊空地上種了一些應季蔬菜，他一邊安慰我，一邊帶我到地裡摘了幾個西紅柿和一把豆角，說：「今天下雨，涼爽，爸爸正好給你們做西紅柿豆角熱湯麵。」

這件事成為日後母親調侃我的一個笑料，說：「真是湊巧，正好下雨，菜農不出攤，正好買菜的都湧進了菜店。平時不是這樣子的，菜農之間有競爭，顧客還可以貨比三家挑揀一番；國營菜店裡的菜堆在一處，無人問津。你說巧不巧，第一次買菜就給你一個下馬威。」

第一個下馬威太過結實，我自此以後罹患買菜恐懼症。即使後來市場全開，供大於求，再無哄搶，以後的很多年裡也未再踏足菜市場半步。

丈夫自小幫家裡買菜買肉，駕輕就熟，甚至殺了年豬，吃不完，拿到自由市場去賣，還跟顧客討價還價。能者多勞，結婚後，採購大任自然而然落在了丈夫身上。

記得我們在北京時，經常去海淀區的自由市場買衣服，我負責試穿，丈夫負責砍價。有一次在第一家攤販前，試好了一條牛仔褲，談妥價錢，丈夫卻說再去別家看看。轉了一圈下來，第一家的依舊最合適，我不好意思扭扭捏捏，丈夫只好自己回去，我做賊似地遠遠看著，最後偷偷離開。(上)