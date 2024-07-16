高中是在以校風「自由、開放」聞名的師大附中念的，三年下來，對謹小慎微而又個性內向的我影響巨大，它讓我在待人處事以及對讀書的態度，有著莫大的變化。猶記黃徵校長在開學典禮上，語重心長地勉勵我們要有「今日我以附中為榮，他日附中以我為榮」的胸懷與信念。

高一班上有位周姓同學，是公認的才子，他閱讀廣泛，對問題常有獨到的見解。他曾經和朋友們辦了一本以高中學生為對象、討論思想和生活的雜誌「我們」，裡面刊登的文章，主要是鼓勵我們如何去理性思考與獨立判斷。創刊號出版後，他被叫到訓導處去談話，之後這本「我們」雜誌就停刊了。

他在那本雜誌上寫過一篇文章，令我印象深刻。文章立論為什麼他認為「地球是平的」，這種顛覆我們認知的說法，讓我見識到一個學生可以有自己的想法與判斷。從他身上，我學到一個高中生除了教科書之外，還得多看課外書籍來充實自己，開啟我閱讀哲學與文學等各類世界名著的習慣。

附中運動風氣鼎盛，每天下課後都有各類班際比賽。班上對踢足球 有興趣的同學組了「破銅」隊，對打籃球有興趣的同學組了「爛鐵」隊，隊名都是出自周同學之手。別看名為「破銅」、「爛鐵」的班隊，比賽時竟然是勝多輸少，有一年班上「破銅」隊還贏得全校足球比賽冠軍。

陳姓同學對音樂特有興趣，也很有天賦，他是班上唯一以藝專為第一志願的同學，主攻聲樂，畢業後，曾在全省巡迴及多次出國演唱藝術歌曲。每次班上同學聚會時，他總會高歌幾首為大家助興。只可惜天不假年，正當盛年時撒手人寰。

班上的永遠第一名是季同學，不管是月考或是期末考，甚至臨時抽考，他總是班上分數最高的那位。雖然他成績這麼好，但是他一點也不驕傲，同學有問題，他也願意回答，待人處事很低調，從不張揚，讓我十分佩服。他是班上唯一獲得保送台大的同學，服完預官役，赴美留學，在柏克萊加大 取得博士學位，進入IBM工作，成為獨當一面的副總裁。

他退休 後回到台灣，鑽研宗教並成立了一個風投公司（Venture Capital），打理他教堂的財務。可惜正當他做得風生水起的時候，竟然離我們而去，令人不勝唏噓。

高三時，學校宣布教育部新規：所有學生都得穿黑皮鞋到校上課，不得再穿球鞋。爸爸當時在兵工廠的那份微薄薪水，實在負擔不起一雙額外的新皮鞋，於是我把家中情況向導師程先生反映，程師說他來想辦法。過了沒多久，班上一位李姓同學拿了雙黑皮鞋讓我試，並告訴我：「如果合適，並且不介意是一雙我穿過的舊皮鞋的話，可以拿去穿。」解決了我當年的鞋子問題，讓我對李同學的情誼永誌不忘。

一轉眼，高中畢業已逾一甲子，特此寫下一些班上的人和事，做為紀念。