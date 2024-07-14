母親替我試苦藥(上)

恢復高考 後，一九七八年春天，我們進入大學學習，大家很珍惜來之不易的機會，個個刻苦，很是努力。近一年的緊張生活，我某日早上醒來，突然咳嗽不止，竟然吐出血來。後被送進醫院，經X光透視，確診為肺結核浸潤期，學校決定讓我回家治療。

回到家裡，才知道，當時村裡多人患上急性黃疸性肝炎，我家也有一個嫂嫂和侄兒染上了。於是我心裡發慌了，自己有肺病，抵抗力差，被感染的機率更大，那幾天真是疑慮重重，憂心忡忡。

怕什麼，來什麼。一天中午我吃不下飯，有了嘔吐感，母親望望我的眼睛，說自己眼花看不清楚，可能有點黃呢。這對我來說，如若肺病沒治癒，又加上個肝炎，那真是雪上加霜！我當機立斷，馬上去了公社衛生院，找到熟悉的張醫師，談了家人患病和自己的情況，他翻翻我的眼皮，說眼珠是有點微黃；再問小便，馬上去廁所解了，發現也是有點黃的。

張醫師嘆氣說，我應該是感染上急性黃疸性肝炎了，得盡快醫治，把還沒爆發的急性肝炎扼殺在萌芽狀態。張醫師提議，那就趕快輸液吧，這樣效果快，以避免發生肝炎病毒的遷延，不至於轉變為慢性肝炎。當即配了糖鹽水，摻了什麼針劑我忘記了，反正是三大瓶。

那時候，衛生院條件差，硬硬的板床，破舊的薄薄墊被和蓋被，正是大冬天，冰冷的針水又源源不斷地從血管流經全身，我躺在病床上，冷得瑟瑟發抖，縮成一團。傍晚，母親見我半天沒回家，就走了兩三里路，找來衛生院，她見我躺在那兒輸液的樣子，頓時眼圈紅了。

第二天，母親給我準備了一個火籃子，說天太冷，可以不時坐著烘烘，也暖和些。張醫師是有心人，用鹽水瓶裝了熱水，放在我輸液的手邊，蓋上被子，也溫暖多了。接連輸液三天，九瓶水下去，我的嘔吐感不斷減輕，而看看眼珠，沒繼續黃起來。張醫師說行了，不再發展下去是好事，在家裡要注意休息和加強營養。

我嫂嫂和侄兒沒有輸液，他們就喝一種草藥的汁水，村裡那些染上急性肝炎的人，絕大部分也是喝這種汁水。母親說，村裡有人得這種黃疸病（農村人的叫法），大多喝這種藥汁，效果很好的。她的意思我明白，為了先把急性肝炎快快治好，我決定也喝喝這種草藥汁水。

母親吃了早飯，便去了村東北。兩個小時後，她才摜著菜籃子進家，裡面就是用鹽水瓶裝的草藥汁水，滿滿三瓶，碧綠碧綠的。母親告訴我，人家程孃孃這些天很忙，一早就有幾個人在等藥汁；她外出找來一大袋子新鮮草藥，關在廚房裡洗淨了，放在石臼中捶稀爛，拿布袱過濾，舀汁水灌於瓶中，再拿出來分給大家帶走。

順便說一句，程孃孃家祖傳此偏方，雖然對那些草藥秘而不宣，但絕對屬於做善事，不收錢的。人家黃疸病好了，往往是或帶些雞蛋 ，或抓隻雞，或等殺了豬割兩斤豬肉，然後上門去致謝。

大冬天的，那冰冷的半碗草藥汁水下肚（一瓶分早晚兩次喝），豈不喝壞了腸胃？我不作聲，其實是不想喝這冰冷的草汁。母親見我為難的樣子，就想了個辦法，把裝了藥汁的碗放在火籃上，用圍兜罩著，說是讓它溫熱起來。隔一陣，我掀開圍兜，一股怪味--說不明的腐臭和苦澀氣味撲鼻而來，我聞著想吐，一走老遠。

母親望望我，不知如何是好，把藥碗放在桌子上，喃喃自語道：「人家喝這草藥都好得快，你可不能不喝……。」我對母親說：「我聞到就要吐，那能再喝啊！」

母親望望我，眼神充滿愛憐，又望望藥碗，似乎有些無奈。突然，她說道：「哪等涼一些，等氣味輕些再喝。」她拿雙筷子，邊攪拌藥汁，邊吹著熱氣。我發現，她眉頭皺了皺，嘴巴一抿，應該也是受不了那怪味吧。她轉身去了廚房，傳來「呃、呃」的兩聲，是要吐了嗎？

沒等我去看，她馬上來了，拿著兩個小碗，一個裝了水，冒著熱氣的，一個裡面有個勺子，是滿滿的白糖。我心裡一驚：母親想得真周到！(上)