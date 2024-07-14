「世界日報 」從創刊以來，就是我家每日的糧食之一。去年九月我寫了一篇「買報，看報」欣喜刊登於上下古今版，親人讀後笑我是世界日報的推銷員，我則意猶未盡，還想說說我送朋友世界日報的小故事 。

把一星期讀完累積起來的舊報，按日期整理齊全，裝在紙袋内，星期日開車送到朋友家，對我是一項重要的任務，因為我能物盡其用，更能帶給朋友各種訊息和鄉音。

舊報紙前後分享過多位朋友；先是留給一位嫁給洋人的台灣籍朋友，她整日處於英文報、英文書籍和說英語的家園內，心中常有一絲隔閡之感，渴望能讀到自己熟悉的文字，聽到自己家鄉的消息。我每星期日的送報，是她的期待，報上的一字一句伴她溫心度日。後來她隔壁的新鄰居也買世界日報，她可看鄰居的隔日報。

我把報紙改送一位退休老醫生，他有一頑強的中國胃，好中國美食，他拿到報紙後，先忙著翻找有關食物和餐館的消息。那時大批華人開始定居於南加州 的蒙特利公園市 （小台北）、哈仙達崗、羅蘭崗、爾灣等城市 ，各色口味的中國餐廳跟著如雨後春筍一家家開張。他把地區新聞中對餐館的介紹和廣告分別剪下來，放在抽屜內，沒事就找出幾張研究一番，帶著洋人太太和子女們去找剪報上介紹的餐館吃一頓，美其名說是要給來自袓國的鄉親們捧場，為他們生意加油，幫助他們在異地生存立足。

有一次，他約我們去車程一小時外的一家餐廳吃北京烤鴨。他先點齊一桌菜，拿出一張剪報，是酬賓鴨子大減價廣告，註明點足多少錢的菜後，可訂一隻烤鴨九毛九分錢。服務人員拿著廣告看半天，說：「我怎麼不知道有此減價啊？我去問問老闆。」老闆跑來拿著廣告看，笑了，「老先生，這是兩年前店面開張時的一星期特價優惠廣告啊！」老醫生二手一攤，對我們說：鴨子飛了。

老醫生已過世多年，他幽默風趣，善心助人。每每想起他開車帶著家人或朋友，忙著到處覓食、到處拜訪鄕親的情景，仍然莞爾。如今大家可以在網上讀世界日報，我的舊報好一陣已不再轉送朋友，將看完的報紙扔進回收箱時，總帶著份歉意和失落感。

一天和久未見面的朋友不期而遇，她近年一直在家陪伴有慢性疾病行動不便的丈夫。她提起現在幾乎足不出戶，每日在家照顧先生之餘就讀讀小說，上網看看世界日報。她說網上讀新聞、時事可以，只是看文藝版還是要有一紙在手，慢慢品味才過癮。

我一聽，興奮起來，「那麼我一星期送趟舊報給你如何？」她先婉拒，因為太麻煩我了，她過意不去，後來被我說動，讓我留報給她，她左謝右謝，謝不停。

於是星期日我又開始送報，不想打擾她，總悄悄把一袋報紙放在她家門口。我了解她當一個看護者的辛勞，我的送報，除了帶給她精神糧食，也有自己的私心：不浪費報紙，也想借著送報傳達一份關心和友人間的相互支持。所以，朋友，不要過意不去，不麻煩的，不要言謝，我樂意當世界日報的推銷員。