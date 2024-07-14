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媽媽和她的姊姊們

隱居
從左至右是作者的三姨、大姨夫、二姨、媽媽，一九六五年於台灣合影。
從左至右是作者的三姨、大姨夫、二姨、媽媽，一九六五年於台灣合影。

媽媽是青島人，上面有三個姊姊，因為國共內戰，媽媽離開了家鄉，四處顛沛流離，最後隨著爸爸撤退到千里之外的台灣。因為國共對峙，一汪海峽阻絕了兩岸，媽媽與家人完全失去了聯絡。但是沒有想到，在到了台灣的數年後，才發現家人居然也到了台灣，在寶島和家人們再次相聚，這是不幸中的大幸，也算是在那個烽火戰亂中的一個甜蜜和美麗的奇蹟吧。

爸爸在抗戰時加入了空軍，國共內戰時，媽媽隨著爸爸，從青島到過漢口、桂林、重慶、海南島，在一九四九年時，撤退到了台灣的屏東，幾經轉折，爸爸調任到新竹空軍基地，就在新竹定居。當時台灣的物資缺乏，生活非常艱難，媽媽當時完全不知道大陸家人的音訊，精神上非常的苦悶。

媽媽遇到的第一位家人是她的三姊，也就是我的三姨。三姨隨著三姨父到台灣之後，住在台南，三姨記得我父親是任職於空軍，空軍因為有飛機運輸之便，大部分的空軍人員都撤退到了台灣，三姨深深相信我父親和媽媽一定也到了台灣。

三姨秉持著媽媽一定在台灣的信念，只要看到穿空軍軍服的軍人，便趨前詢問是否認識爸爸，在這執著和不屈不撓的精神下，皇天不負苦心人，終於遇到有人知道爸爸的服務單位。三姨就從台南趕到新竹，打聽到了爸爸的單位，然後終於找到媽媽。

媽媽說過，她永遠忘不了那一天：當她打開家門，見到敲門的訪客居然是她失散多年的三姊，兩人抱頭痛哭，哭出了這些年來所遭遇到的苦難和委屈。

媽媽下一個相逢的是二姨。非常巧合的是，二姨父的職務也調到了新竹，而且他們住的地方離我們的住家很近。媽媽在聽到鄰居談論時，才發現原來二姨不僅也到了台灣，而且就住在附近，媽媽趕快東詢問西打聽的，找到了二姨住的地方，才與二姨相逢。媽媽趕快寫信給三姨，三姨立刻從台南趕到了新竹，就這樣三姊妹重逢了。

有一天媽媽去買菜時，注意到有一位穿著陸軍軍服的軍人一直尾隨，媽媽初起以為是心懷不軌的歹徒，正提高警覺，結果那個軍人快步走上前來，問媽媽是不是青島「金校長」的女兒，媽媽一聽口音，是青島同鄉。

那軍人自我介紹說他是外公「金校長」的學生，在青島時，他曾經見過媽媽，所以躊躇著上來相認。他的駐地在高雄，奉派到新竹來出差，才巧遇到媽媽。但是他捎來的最重要的訊息，就是雖然大姨沒有來到台灣，但是大姨父卻帶了大兒子來了。

因為是同鄉的關係，他在高雄認識大姨父，他說大姨父在高雄的一個市場開了一間小店面，販售高雄港口船員帶進來的舶來品。媽媽喜出望外，趕快寫信給三姨，三姨住在台南，離高雄最近。三姨馬上動身跑到高雄去，她找到了那個市場，再到市場裡找到了大姨父經營的小店，找到了大姨父。到了此時，媽媽的家人們在台灣終於串在一起了。

在三姨的聯絡下，二姨、三姨、媽媽連袂到了高雄，和大姨父相聚。在這烽火連天中，大家失散多年，輾轉流離到了東南海嵎的台灣島，終於再聚首，命運奇妙的安排，也是一個在亂世中的奇蹟了。

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