我出生在上世紀七○年代，那時生活比較艱難，對吃沒有什麼講究，能填飽肚子就行。至於大魚大肉，除了逢年過節或是人家辦喜事能吃上一兩次，平時難得一見。雖然如此，但是人們卻不乏智慧，即使很簡單的東西，也能變出花樣來吃，使原本清苦的生活變得有滋有味。

我們這裡，大米是當時的主糧，除了用它做飯，還能搞出多種吃法。比如，先把大米在鍋裡炒一下，然後舀水下去煮熟，放點油鹽再撈起來吃，這叫爆米茶。爆米茶吃起來挺香的，還不需用下飯菜，算是省了。不過爆米茶吃多了肚裡便寡淡寡淡的，沒有勁幹活，因此不能當正餐，只能在晚餐填填肚子。

要是把大米磨成漿粉，揉成粉糰做米果吃，那就不同了。米果可以水煮，也可以油汆，但都會放上點糖，那樣吃起來不但飽，而且又甜又香。只是那年頭難得有米多餘，要吃上一盤米果很不容易，尤其是用油汆的米果，往往只有在人家辦喜事的酒席上才能吃到；因此有沒有油汆的米果，也就成了評判酒席是否豐盛的重要標準。

米果很難吃到，但地裡的紅薯、田裡的芋頭是有的，於是人們便用芋頭、紅薯煮熟揉翻，用來烙苕子、做丸子吃。苕子很大，就像一個小拳頭，有包得圓圓的，有包得扁扁的，裡面有米豆、筍丁、辣子等餡料 ，要是有肉就更好了，但那時只能是一種奢想。丸子就要小多了，有圓的也有扁的，裡面雖然沒有餡料，煮的時候放點炒熟了的芝麻和碎花生米，吃起來非常香脆爽口。

最能填飽肚子是蕎麥餎，那時晚餐經常吃那東西。母親為了讓蕎麥餎好吃些，總是放上蘇葉、韭菜等做佐料，但我最怕的就是吃那玩意，因為它吃起來很硬頭，吃到肚裡有點硌人，尤其磨得粗的蕎麥粉做的餎，吃時嘴裡有點沙沙的感覺。

可能是那年頭實在是沒有什麼吃的，我的一位堂伯特別能吃蕎麥餎，一次別人和他打賭，他竟然一頓吃掉了兩升蕎麥粉做的餎，這在當時成了一種談資。其實這也沒有什麼，那年頭吃的油水少，自然飯量大容易餓，我們常常這樣說：「過個缺，吃碗餎。」

要是用蕎麥粉做成蕎麥果吃，味道就完全不一樣了。雖然都是蕎麥做的，但蕎麥果要用油煎，煎蕎麥果時，鍋裡「吱吱」直響。快熟的時侯，蕎麥果一個個「乒乒乓乓」地蹦了起來，高的會掉到地上，因此我們把它叫「乒乓果」。「乒乓果」加點糖，咬到嘴裡就像吃牛筋樣，很經嚼，那種感覺真夠人回味的！

不過，「乒乓果」雖然好吃，那時連吃的油都要節省再節省，哪捨得經常用來煎「乒乓果」吃，偶爾吃上一回，就是難得的口福了。

如今生活好了，很少再吃那些東西。有一次，朋友請我到一家頗具特色的農家樂吃飯，臨了，還特意上了一盤蕎麥餎。朋友得意地介紹：「蕎麥餎，本店的特色菜，用鄉下蕎麥粉做的。多吃幾塊，這可是正宗的綠色食品吶！」

看到熟悉的蕎麥餎，不由想起了哪些年吃的花樣，爆米茶、米果、苕子、丸子以及「乒乓果」等。聊起這些，朋友很感興趣，他告訴我，這些土東西可不簡單，如今已被冠上「原生態」、「綠色食品」的美稱，有錢人特別喜歡吃呢！越是豪華高檔宴席，越少不了它們。

我好多年沒有吃那些東西了，沒想到與它邂逅在這裡。看到桌上這些色澤淺黃的蕎麥餎，做得滾圓滾圓的，光從外表看，和我當年吃的也差不多。我夾了一塊，放到嘴裡便嘗出來了，做這蕎麥餎的粉磨得非常的精細，所以吃起來沒有那種粗糙的沙沙感。

按理說，這樣的蕎麥餎應該更好吃，但不知什麼原因，嘴裡總感到淡淡的，或許，這種原本樸實的東西，被冠之「原生態」、「綠色食品」的標籤擺上豪華餐桌時，在我眼裡已經有些陌生了。對我來說，還是喜歡當年那些吃的花樣，雖然普通樸實，但是很有味道。