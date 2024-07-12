另外一個看我不順眼的人，就是對面阿婆，她是外公弟弟的媳婦。外公只有一個弟弟，本來是入贅的女婿，不知道為什麼想回家住，於是外公便把大宅子的西面一半給了弟弟。

對面阿婆是個老式女人，不識字，生了三個兒子後，理所當然地「跩」了起來。她還有一個背地裡的稱呼叫「尖嘴阿婆」，「尖嘴」相當於現在的話就是「毒舌」，可想而知這個阿婆的厲害了。

我小時候喜歡吃糖番茄，那時的番茄質量好，順其自然地生長然後被摘採，新鮮又很粉，番茄皮就像熟了之後的水蜜桃，一剝就下來。當我把整顆番茄皮剝下來後，開始認真地用刀削成塊放進碗裡時，對面阿婆一見我用左手拿刀，就會忍不住開口數落我，其中必有一句是「左手拿刀像什麼樣子」。

小時候的山芋，也叫白薯，肉為白色，口感脆嫩，清甜可口，每次我站在客堂裡自家的桌子前，左手持刀在砧板上切山芋發出聲響時，對面阿婆毫無意外地又會開始數落我，每當聽到她的一句「小姑娘這樣用左手，像個什麼樣子？」時，時而也會有點難過。

對面阿婆的聲音雖然不尖也不響，但是刺透力卻很強，我不吱聲不敢回嘴，卻也不害怕，聽著聽著，往往會滋生出一股倔勁，繼續「咚咚咚」地切我的白薯。

在她的眼裡，我用左手就是錯、就該被數落。我有時候會想，為什麼同樣是長輩，外公從來不說我，不僅不說我，還會護著我。

有一天我問過父親：「為什麼我不能用左手？」「為什麼我一用左手，她們就要說我？」父親沒有正面回答我的疑問，卻對我說了這樣一句話：「真正厲害的人左右開弓。」

父親說這句話時的語氣，伴隨著一種激勵的神態，牢牢地印在我的心裡，似一股暖流，也令我一下子茅塞頓開。於是乎，我開始練習用右手削蘋果皮，一而再、再而三，幹勁十足，邊試邊自我鼓勵：看我左右開弓給你們看看。就這樣，直到現在我都是右手拿刀削蘋果皮，而且可以轉著削一圈，把整個蘋果皮削成不斷的一條。

從小到大，因為左撇子的緣故，被說過無數次的「像什麼樣子」，讓我覺得女孩子用左手做事是低人一等般的存在。那年代的人普遍認為千篇一律地聽話、從眾、隨大流，才是所謂的正確。母親讓我改，是因為怕我長大後「吃虧」，而對面阿婆看見一次就說我一次，習慣性地透過指責一個孩子來證明自己的權威，沒有尊重可言。

世俗的眼光和觀念抑制過多少孩子的天性，我無從計算，但從我的身上，因為左撇子而受過的委屈，是真真切切地經歷過。

成年後在上海工作，我們的全球化操作中心設立在印度 ，與印度同事們打了很多年的交道，親眼看著坐在對面的印度同事，用右手的三個手指直接在盤子裡攪著咖哩就著吃飯，那一刻我會不由自主地擔心起，印度的左撇子們是如何應付他們的日常生活？

如今每年的八月十三日被定為「國際左撇子日」；如今的孩子們真幸福，遇上了多元化、有個性、能夠自由舒展天性的時代；如今的我自由地走在左撇子路上。沒有不同，哪有不凡？我是左撇子，那又怎麼樣？(下)