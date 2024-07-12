千禧年以前，凡在美國進修大學文理科系的學生，很難不和多佛爾出版社的書籍打過交道。多佛爾出版社（Dover Publications）也稱多佛爾書店 （Dover Books），是美國一家以出版「公有領域」及重新發行原始出版商絕版的書籍聞名的出版商，且圖書價格跟市場比較非常之「佛心」，把這家公司翻譯作「多佛爾」，真覺得實至名歸。

所謂「公有領域」（public domain），是指不受版權法、商標法或專利法等知識產權法保護的創作，這些作品被定義作「公眾擁有」，而非原創作者或藝術家。每個國家對「公有領域」作品的解釋，是以創作者不在世的年份來畫分的。

在美國，一部作品的作者去世後七十年，或其作品出版了九十五年之後，或者，由匿名作者撰寫的作品超過了一百二十年，皆屬於公有領域。任何人都可以在未經許可的情況下使用公有領域作品，出版其內容亦無需支付版稅；唯獨無人可以擁有該作品。

例舉二○二二年轉作「公有領域」的創作，最受矚目的應屬「小熊維尼」和「小鹿斑比」，即這兩個卡通人物的版權已不再屬於迪士尼 獨有。而二○二三年福爾摩斯系列作品正式進入公有領域，包括其作品中所開發的人物諸如夏洛克與華生 。今年二○二四年，則輪到了「聖女貞德」、Ｄ.Ｈ.勞倫斯的「查泰萊夫人的情人」，以及迪士尼最知名的「搖錢樹」米奇老鼠與其女友米妮最早期的黑白默片版卡通。

拜「公有領域」所賜，美國有很多百年以上、屬於教科書類別的圖文著作，得以不受知識產權法限制而廣泛流通。多佛爾書店在這一領域的出版涉獵甚廣，從數學、科學、工程、理化、建築乃至古典文學、音樂工藝及藝術等主題，無所不包。印刷品的形式亦非常多元化，除了基本的文字書籍，你還可以買到這家出版社出版的漫畫、海報、樂譜、畫冊、明信片、著色本、貼紙、藏書票、紙娃娃；多佛爾甚至曾嘗試出版過黑膠唱片，但不太成功。

設計與售價兩皆親民的平裝書，是多佛爾出版品的最大特色。以大眾化的價格回饋讀者，潛移默化地鼓勵閱讀並照顧到各個年齡層的讀者，多佛爾書店對美國人文教育的貢獻與影響，可謂跨越了三個世代以上，有著不可動搖的社會地位。(上)