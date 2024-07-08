一九五六年，我從瀋陽體育學院畢業，考入北京體育學院（現北京體育大學）研究生部研究生，導師是蘇聯專家尼·米·貝柯夫教授。貝柯夫教授五十多歲，個子不算高，頭髮花白，鼓臉龐，高鼻梁，眼窩深陷，鼻梁根部托著一副近視眼鏡，每次上課都西服革履、打著領帶，很有派頭。

他是蘇聯列寧格勒（現聖彼得堡）體育學院人體解剖學教研室的教授，科研主攻方向是神經末梢的形態學。根據中蘇有關協議、蘇聯派遣專家援中計畫，他攜帶夫人來到北京。他來中國不到一年，罹患了顏面神經麻痺病，跟人照相總是側著臉。經學校介紹，他接受了中醫針灸治療，從此他對針灸穴位神經末梢的形態感到好奇，認為可以探索，為研究生選題提供了方向。

一九五八年五月，學校根據上級指示，安排學生去距離北京市約四十公里的昌平地區，參加建造十三陵水庫勞動，叫我們研究生也去，說這是政治任務。貝柯夫教授不同意，認為這樣會影響教學進度。研究班同學們沒有把這事放在心上，叫去就去，年輕力壯，不打怵勞動；不叫去也行，照常上課。後來，學校經過協調，貝柯夫教授讓步了。

聽說到水庫勞動要挑土籃，研究班女同學細心，出發前她們用舊衣服給班內男生縫製了圓圈式墊肩，這裝備挺實用。

我們大隊人馬從清河站乘火車到達昌平站下車，來到昌平境內，落腳在距離十三陵水庫工地約七、八里地的一個村莊，日間休息，夜間出工。集體伙食，各班到廚房打飯，在外面吃飯。

我們傍晚來到工地，見水庫大壩已經建造多日，打聽得知，那年一月份就已經破土動工了，周恩來總理等國家領導人都到工地勞動過。所設計的大壩，連在蟒山與漢包山之間，六百二十七米長，是斜式牆，底寬一百七十九米，頂寬七點五米，眼下正在堆土加高，需要達到二十九米。

水庫的面積是頤和園內昆明湖的二十倍，未來蓄水量將是八千一百萬立方米。水庫建成可防洪、發電、灌溉、養魚，還可作為旅遊景點，是造福包括十三陵附近民眾在內的偉大民生工程。

像我們這樣前來參加勞動的人，任務就是往大壩上挑土。當時有作家撰寫了「十三陵水庫暢想曲」，還有話劇和電影共同暢想未來的美妙，鼓舞人心，憧憬未來。

夜晚，工地燈火通明，紅旗招展，喇叭高歌，熱火朝天，人們幹勁十足，各種「突擊組」、「突擊隊」更是模範，一派躍進景象，令人精神振奮。我們班女同學用鐵鍬往土籃裡裝土，男同學用扁擔挑起兩個土籃，一次一次地從窪地走向大壩上。後來，我看到有的人扁擔前後各挑兩個土籃，看樣學樣，也一次挑起四個土籃（見圖），健步如飛，揮汗如雨，努力向大壩上衝去。

在落腳的村莊裡，領隊把一些同學安排住在村民家的房屋，而我則被安排在一間養雞房內，十幾隻雞在房內四周台子上的雞窩裡，我打地鋪睡在地上。每天我剛躺在地上要睡覺，牠們下完蛋便飛出雞窩，拍拍翅膀，驕傲地「咯咯噠、咯咯噠」地叫起來，揚起一片灰塵。

無奈，我只好躲到馬路邊的大樹底下去睡覺，經常是剛一打盹，身上就刺痛，睜眼一看，有幾隻大黑螞蟻爬在身上。這覺睡也不成，不睡又睏，實在挺不住也就合上了眼睛。夜間出工休息時，我就躺在沙地上找回一覺，顧不得地濕地涼對身體的影響。大躍進年代，有「人定勝天」的口號，人們心紅膽大，天不怕，地不怕，我哪怕這點困難。

勞動結束返校，我感到腰部疼痛、左腿發麻，便到北京市海淀醫院檢查，拍了X光片，醫生說我腰椎間盤突出。後來，愈發加重，有位同學是五年制醫學外科畢業生，他勸我去做手術，我則保守下來。畢業後曾接受過按摩、綜合療法、全麻手法復位療法等，都沒有療效。這病伴我至今六十六載，十三陵水庫給我留下了永久的紀念。不過，想到水庫大壩中有我挑進去的土，不乏心裡有幾分寬慰。

如今十三陵水庫早已實現了當初規畫的功能，附近的民眾擺脫了水災的苦難，在風景如畫的環境過著幸福的生活，已超越了文學作品的暢想，這裡還是著名的旅遊勝地。