從此，有市區圖書館這個巨大誘惑，哀怨與氣惱一掃而空，每周都盼著周末早日到來。我一早出發，趕在圖書館開門即進，爭取多一點時間讀書，再趕在菜市散場之前去買菜。

我問我媽多要一塊錢，希望在買完菜之後再去讀一點時間，結果第一次就搞砸了：讀書太入神，一直到圖書館關門，錯過了最後一班小火車，只好背著沉沉的背簍，步行差不多兩個小時，天黑才到家，把我媽急壞了。從此，沒有額外的一元錢，只有買菜前那一小段幸福時光。後來文革，圖書館關門。

高中時，文革還沒結束，圖書館也封閉，每次趴在圖書館的窗戶望書興嘆。時間長了，管圖書的老師對我額外開恩，允許我每周一次，晚自習以後進圖書館讀書一小時，這也是他冒著「散布封資修，毒害青少年」罪名的風險，我至今感謝他。在那一小時裡，獨自一人，在溫暖的燈光下，坐擁書城，聞著書香，遨遊在知識和思想的世界，真是幸福無比，快樂無比呀！

來到美國，一次路過一棟建築，我先生說這是圖書館，我立馬就拉著先生進去了。哇！好多書，不僅有書，還有歌曲磁帶、電影錄像帶可以借閱，只需駕照 就可以辦理借書證。我們的孩子上學後，幾乎每個周末都要去圖書館，我和先生去超市，他倆寧願待在圖書館，然後又借一大堆書回家。從此，我的旅遊打卡地，就多了一個圖書館，每到一處，只要時間允許，一定要去當地的圖書館。

坐落在紐約五大道的公共圖書館，是我心中聖殿，我除了自己去朝聖，還帶著我的孩子去見識那個大氣磅礴、書香四溢的知識殿堂。來紐約遊玩的朋友，我一定會推薦他們去拜謁那座建築，事畢，無不讚不絕口，說不枉此行。

慕名而去的洛杉磯漢庭頓圖書館 ，簡直讓我驚豔。那是一個集圖書館、美術館、優美庭院之大成的，文化藝術的伊甸園，令人流連忘返。

在我居住的小區，街邊還有一個小小的圖書箱，你可以隨意拿取閱讀，也可以放進你自己讀過的書，與之交換。現在的人多麼幸運，圖書館隨處可見。

在我拜訪過的大城小鎮，圖書館規模有大有小，設計有現代有傳統，建築有豪華有簡約，但無一例外，圖書館乾淨整潔，明亮舒適，因為這是人們接受精神洗禮的地方，需要真誠款待。進圖書館的人形形色色，甚至有流浪漢將其作為避寒避暑的憩息場所，但無一例外，人人循規蹈矩，因為環繞著他們的是人類的智慧精靈，值得尊重。

不記得在哪裡讀過一句名人名言，大意是：「如果有天堂，那就是圖書館的模樣。」我理解的意思是：在圖書館，你可以放飛你的思想，展開你的想像，無拘無束，像在天堂一樣自由，一樣快樂。