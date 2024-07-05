我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華女返美工作簽被拒 竟因「工資太低」

2死7傷 國慶日酒駕 撞進曼哈頓下東城公園

蚵螞草(下)

一米陽光

在童年的我看來，蚵螞草是用來救青蛙的，也是精通中藥草的外婆用來養家餬口的藥材之一。外婆在蚵螞草抽出花莖，長出一串密密麻麻的花蕾且未開花之前，將它連根挖起，曬乾，大部分賣給村子裡的中藥鋪，自己也留一部分備用。

外婆除了熟知草藥，她還精通賭術：麻將、牌九、炸金花等等，因此老太太家裡除了來找她求草藥的親朋好友，也總是聚集著她的牌友、麻友。外婆其中的一位老牌友，五十幾歲，牌風佳，人緣好，他有個尿不順又不盡的老毛病，經常打完一副牌就得去茅廁，一同打牌的人著急，他自己就更著急。

一年夏日，外婆在他來打牌的日子，用曬乾的蚵螞草泡上一陶瓷缸的茶湯，讓他當茶水喝，一個月喝下來，這位牌友的老毛病不治而癒了。後來，外婆不得不留更多的蚵螞草備在家裡，因為有愈來愈多的鄉親因為水腫、目赤、白帶多、小便不利這些病症，來向外婆求曬乾的蚵螞草。

外婆每次挖回蚵螞草，除了曬乾，也在後院菜地的角落種上幾棵。外婆用新鮮的蚵螞草葉子搗碎了單獨使用、或配上其他草藥給鄉鄰們治療皮膚炎症，尤其是針對被蚊子咬後的緊急處理，真是有藥到病除的功效。

我經常去外婆家住，從小就認識蚵螞草，也在夏天偷偷喝過她燉的蚵螞草湯。但我一直不知到蚵螞草就是車前草，直到我來北美定居前夕的春節，全家人飯後侃大山的時候，堂弟說他學中醫的小姨子，在十一國慶期假期因為家裡有事耽擱了返校，老師給她發來手機短信，就簡單的兩個字「當歸」，是提醒她該回學校了；她回覆老師三個字「車前子」，意為她立馬上車回校了。我知道「當歸」是一味中藥，可補血，那車前子是啥？

「車前子，就是田埂上蚵螞草結的籽；蚵螞草在中醫上叫車前草，」堂弟回答、並解釋了車前草名字的由來：「相傳古時有軍隊行軍，久旱，又無水源，士兵都因缺水而水腫尿血。有士兵發覺戰車前的戰馬均無恙，細觀察，戰馬都啃食戰車附近的一種寬葉野菜；軍中下令士兵也挖此野菜食用，不日，士兵們病除，戰事勝。從此，此野菜，也就是蚵螞草，有了一個名字：車前草。」

堂弟的這番知識傳遞，加上我小時在外婆那裡的耳濡目染，車前草成為了我最熟悉的一種中草藥。

北美也有老家的蚵螞草，我家後院每年都會自己長出幾株（見圖），戶外的走道上更是隨處可見，只是它們的植株要比老家的更高，葉片也更寬。它在北美的暱稱叫「白人的腳印」（Whiteman’s foot），我猜想人們是根據它寬大的橢圓葉片形狀而取名的。

蚵螞草的英文學名叫Plantago major（P. major），俗稱great plantain，翻譯成中文叫做寬葉車前草。它的俗名中的後一個單詞「plantain」，和當蔬菜烹飪食用的大蕉英文名字拼寫一樣，所以在用這個單詞表示車前草的時候，往往在後面加上weed（草）或者herb（草藥）來與大蕉區分。

據說，北美的寬葉車前草，是隨歐洲定居者來到這塊土地的。而在歐洲，早在五世紀開始的盎格魯-撒克遜人，就食用寬葉車前草的葉子製成的藥劑，來治療傷口、燒傷、潰瘍、叮咬和其他皮膚疾病。

和我外婆一樣精通草藥的美洲原住民，看到歐洲定居者帶來的寬葉車前草，很快就學會了將這種植物用作食物和藥品。他們用它的葉子外用來於防止傷口出血和治療響尾蛇咬傷，也內服它的藥湯來治療腸胃潰瘍、腹瀉和其他胃腸道和泌尿系統的問題。

現代醫學研究表明，寬葉車前草不僅含有維生素A、C和K，還含有幾種活性化合物，如類黃酮、多糖、萜類化合物、脂類、虹膜糖甘和咖啡酸衍生物，它有抗菌、抗氧化和消炎的作用。

如今，隨著古老的自然療法重新興起，愈來愈多的人在日常飲食中添加藥食同源的植物，寬葉車前草就在其列。春天，人們採摘它們鮮嫩的葉子，洗乾淨拌沙拉吃，既補充營養又可修復腸胃的炎症；初夏，挖整株車前草，洗乾淨曬乾泡茶飲；夏末，收集車前草的種子，炒熟了再磨碎，加入少許水調成糊狀，餐前服用，豐富的膳食纖維增加飽腹感，可以輔助減肥。

我準備摘幾片蚵螞草葉帶回家，熬一壺蚵螞草湯，喝一壺獨特的草藥茶，設想我在家鄉和家人們在院子裡，一起「稻花香裡說豐年，聽取蛙聲一片」。

原住民 咖啡

上一則

一邊踢足球一邊跳迪斯可 法國洛林芭蕾舞團出新招

下一則

揮指如毫

延伸閱讀

FedEx增強中國二三線城市與北美連結 開通全新貨運航線

FedEx增強中國二三線城市與北美連結 開通全新貨運航線
北美矽谷印社舉辦講座 中國篆刻及歷代印風發展初覧

北美矽谷印社舉辦講座 中國篆刻及歷代印風發展初覧
玻利維亞軍事政變 坦克士兵圍總統府 數小時落幕

玻利維亞軍事政變 坦克士兵圍總統府 數小時落幕
駐沖繩美士兵被控性侵少女 外務省卻沒通知地方政府

駐沖繩美士兵被控性侵少女 外務省卻沒通知地方政府

熱門新聞

華裔舞者克洛伊·米塞爾丁。（取材自Instagram）

22歲華裔舞者克洛伊 榮升美國芭蕾舞劇院首席演員

2024-07-03 21:24
32歲的邱奕承自幼幫父母在菜市場賣陽春麵，後選擇讀餐飲，走出一片天。（圖／技專招生專業化辦公室提供）

自幼賣陽春麵立志讀餐飲 台灣「菜市場孩子」當上米其林餐廳主廚

2024-06-27 02:10

老哥與我

2024-06-24 02:00

再談台灣招牌「字」趣

2024-06-27 02:00

妳慢慢來

2024-06-30 02:00
鳳凰古城的老建築。（圖片提供∕葉周）

鳳凰古城的人和事（上）

2024-07-01 02:02

超人氣

更多 >
12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財

12生肖下半年運勢！虎有新邂逅、鼠將遇貴人、1族群「小心」意外之財
台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年

台「華爾街女神」爭家產謀害小姑 驚世母女殺人罪各判8年
遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人

遊民到曼哈頓華埠餐廳乞討 搶顧客買單現金還咬人
東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運

東奧銅牌寫歷史 中國「短跑一哥」蘇炳添缺席巴黎奧運
中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解

中國遊客一家三口洛城被撞 1死1截肢 家屬達和解