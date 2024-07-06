石仲拓教授在台大時，讀的是經濟系，我念的是商學系，同在徐州路法學院大樓上課，又是同年。但我與他很少有交集，那段時間裡大家都是默默無聞，我做些勤工儉學的事，賺些毛頭小利以貼補每月所需，他做些什麼我無從得知。

畢業後他去當兵服役，我因眼力太差免去服役，留校任助教。後來我去新加坡南洋大學四年，然後轉戰美國，在西雅圖大學修課，這才發現他已在華盛頓大學立足。

後來我轉讀華大數學系，石兄已先我在華大數學系就讀，不再念經濟了。在華大台灣來的留學生 中，他享譽甚高，因他在數學系成績特別好，因此都改稱他為「小將軍」，我有數學問題就常找他。他在系裡拿的是研究助理，有他自己的辦公室，我因勤工儉學，到處打工謀生活，跟他少有私下交往。

西雅圖華人留學生群中，有好客的二陳兄弟，老大文獻讀物理系，老二文恕專業電機，都在波音飛機公司任職，成家立業。兩人為人謙和，社交場裡朋友很多，每逢假日或周末，文恕家裡高朋滿座，看電視或打麻將；文恕夫人郎雯女士，能言善道，有她在，大家喜樂融融。文獻文恕尤善烹調，都能作出佳餚。小將軍也在周末常來文恕家，喜看華大足球 比賽，他精於此道，常為我們作現場解析；他也喜愛唱歌，尤其欣賞金嗓子「周旋」及其他文藝歌曲。

郎雯的密友尹集惠女士也常在這些場合出現，她也是由經濟改行數學的，她不喜足球但愛唱歌，更善於交際舞，有「小周旋」之稱。她後來嫁給我這個窮光蛋，緣分也。一九六二年，我倆訂了婚，租了一間單人公寓，為了節省開支，決定自己開飯，並邀小將軍參加。每日下午四時以後，集惠來我住處預備晚餐，五時以後小將軍出現，共進晚餐，飯後他負責清洗乾淨，我則專管採購。

晚飯清理後，我們三人常在一起休息片刻，在這休息期間，除了高談闊論世界大小事外，小將軍和集惠都喜歡高歌幾曲，有時我和集惠合唱「天長地久」，石兄則愛唱「山在虛無縹緲間」。

有一次我們聊起了唐詩宋詞，大家都喜歡李清照和李後主的詞，而且發現我們都能吟誦一些，便以接龍的方式輪流背誦，有時也會用飛花令的形式三人競賽，每次我都是第一個敗下陣來。後來決定飛花令五輪後就結束，免於詞窮才盡，每次選題不一樣，有時唐詩，有時宋詩，元曲也在選擇之列。我極驚訝和佩服他倆的功力，我由此得益不少。

後來我和集惠結婚時，小將軍是我的伴郎，又兼見證人。不久他也抱得美人歸，文靜端莊的廖安難同學打倒群雌，讓眾多單身女士夢碎，我雖不才，此事上我有小功。接著小將軍取得學位，受聘密西根大學數學系任教，四年間密切的友誼交往，友情無限無價。不多年後，他倆去了聖地牙哥加大，短住一年，完成他博士後研究，再回密大升等，一路順風順水。

小將軍有兄妹數名，都在加州 ，安難的雙親也住在加州灣區，她侍親至孝，兩人經常來加州探望父母兄妹。有一年我接到他們打來電話，打算自己開車自安娜堡來加州，計畫回程時經過沙加緬度，與我和集惠相見，至友再次聚首，歡樂之情自不在話下。離開沙市時，我和集惠開車送他倆一程。沿著十號公路東行，進入內華達州後，沿途大小城市賭場遍地開花，我們大家都不是賭徒，但偶遇機會，也會玩幾手二十一點。

進入雷諾市後，在城裡轉了兩圈，最後停在「馬戲團賭場」，集惠和安難在賭場內蹓躂，我陪著石兄擠坐進一張玩二十一點的賭桌，換了籌碼，便開始下注起來。那天我的賭運欠佳，兩個小時內我輸掉了兩百元。石兄的運氣似乎更差，他打打停停，似乎在思考什麼，數學理論能用上否？這期間安難頻頻過來觀望，要石兄離開賭桌，一是為了趕緊上路東行，二來是石兄那時已輸掉一千餘元，該收手離開了。

他終於回頭是岸，離開了賭桌和賭場。取出了車子，石兄要我陪他開車去加油，準備趕夜路。我倆去了幾個加油站，比較油價，為了省下區區幾元的油費，我倆竟然花了十分鐘來回比價，省下了兩元油錢，我們為此行為相擁相視大笑。拍拍手，我離開了他的車子，安難登上了他的車，揮揮手，不帶走一片雲彩，開足油門，向東疾駛而去。自此以後，我與石兄雖然電話通訊，再沒機緣相遇聚首。

石兄與我的友誼，天長地久。