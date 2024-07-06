水八鮮呀水八仙(下)

水芹、茭白沒什麽可說，我在台灣集市上也見過大量茭白；茭白生吃也不錯，炒肉絲更佳。我母親有一道拿手菜叫清蒸茭白，茭白放蒸籠裡旺火猛蒸十分鐘，撕成小塊，細鹽、蒜泥、生抽、葱花、米醋、麻油拌和即成。此菜適宜剛剛上市的嫩茭白，脆嫩清爽，是我少年時愛吃的下飯菜。

茭白其實最適宜燒肉，豬肉的肥腴與茭白的清淡葷素適宜濃淡相配。但是那個年代鄉下人的日子十分苦寒，一年內除了過年或有貴客登門，哪裡捨得吃肉？我記得我們吃得最多的是茭白絲下麵：農家自製的麵條長達一米，就一點鹹味，醬油都不捨得放，清湯寡水實在難以下嚥。茭白上市時就好了，母親有本事將茭白先切片，再切絲，長長細細的茭白絲和麵條一樣；將茭白絲放鐵鍋內炒入味，略略加點湯，然後將麵條下入，我一餐可食兩碗。

芡實吃得比較少，主要吃它的嫩莖。蒓菜在當年從來不吃，沒有人家吃蒓菜，它的唯一用途是用竹竿子絞出水，在田埂上堆成了小山，用來漚肥或者餵豬。豬也不喜歡吃它，有時候切碎了放在豬食槽裡，豬們看也不看一眼，有的豬火氣大，一怒之下將豬食槽拱了個底朝天。但是這難不倒我們這些放牛娃、放豬娃，有的是對付牠們的拿手絕活，就是餓牠一天，只要餓上一天，豬們什麼都吃，包括這些蒓菜。

我是讀了一些書後才知道，蒓菜在中國歷史上可是名菜：一個叫張季鷹的晉朝人在北方當大官，想念故鄉江南水鄉的蒓菜和鱸魚，想得不得了，得了相思病。為了滿足口腹之欲，他一氣之下辭官歸鄉，就為了吃一碗蒓菜羹，一碗鱸魚膾。「蒓鱸之思」後來成為成語，表達遠方遊子的思鄉之情。

我在蘇州開筆會時曾經吃過，是拿蒓菜剛剛長出來的葉芽做成甜羹，沒什麽特別味道，就是一款甜品，類似於蓮子銀耳羹。張季鷹就為了這個丟了大官，實在讓人想不明白，可能是他早就厭倦了為官鑽營之道，或者他根本就是個無能之輩，早有歸隱之心。張季鷹這個人一輩子最大亮點，好像也就是這個「蒓鱸之思」，它讓蒓菜這種毫不起眼的水生物成為著名的水八鮮之一。

水八鮮呀水八仙，其實我最想的就是八仙之一：荸薺。我們吃得最多的就是荸薺，我能一眼發現哪顆荸薺甜，哪顆荸薺粉，甚至哪顆荸薺臭。荸薺其實很像另一種水生物茨菇，只是一個紫紅，一個淺黃。茨菇我們從來不吃，因為它有點苦。沈從文說茨菇炒肉片比土豆炒肉片格調高，我很想一試，但是海外去哪裡能找到茨菇？大陸作家汪曾祺說他小時一到落雪天，家裡必定要煮一鍋茨菇鹹菜湯，人手一碗，他說：「雪後的茨菇鹹菜湯鮮得很。」鮮就對了，水八仙呀，本來就是水八鮮。