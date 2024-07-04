二十一年前小毛在廣州打工的留影。

到了一九七九年，也正是改革開放的初期，國內首先冒出了「萬元戶」的新聞，可是小毛還在為尋找飯碗的工作單位輾轉飄搖。一晃十多年，小毛到了三十三歲，才透過二哥、大姊的關係，費了九牛二虎之力，終於進了紗廠，當上一名正式工人。

誰知，工作還不到三年，一九九三年的「下崗」熱潮又來了。工廠裡先後宣布「留職停薪」，接著是「離職下崗 」、「部分下崗」等新名目，沒一個月，又乾脆說「放長假」，實質都是失業。當父母去世後的一九九八年，失業的小毛，又喜歡哼上幾句「流浪者」中的拉茲之歌，他說「好聽，解愁」。

有一天，忽然沒有聽到他好聽解愁的歌聲了，也沒有見到他遊蕩的人影了，他的消失牽動著家裡每一個人的心弦。那是改革開放的二十年後，南下打工的熱潮還在熱頭，有朋友猜測他是去了廣州，可是三年多了，還是無人發現他的蹤跡。

那時我已在廣東的文化部門工作，有機會尋找，可依然是大海撈針，杳無音信。我擔心他在人生的路途上遇到了災難，或被人欺負或被大海的潮流淹沒了。我夜夜多夢，心跳不安。

一個又一個春夏秋冬過去了。在歷史歲月的寒冬酷暑裡，沒想到鋼強的小毛在為他「東方不亮西方亮」的理念奮鬥中，歷經了河東河西，磨難中迎來了春天的陽光。我與他相見一日，他浪漫地回憶中還時而哽咽，呈現出打工中那些歷經煎熬的情景。

那是他剛剛到廣州的一天夜晚，人生地不熟，在白雲山小區晃蕩，喝了幾口自來水填飽肚子。那夜，也遇到幾位外來找工的小青年，在公園裡待了一晚。幾天後，別人都找到打工的落腳點了，只有小毛，天天找，天天落空。他說著說著，終於流淚了：「找了三年多啊，也沒有絲毫眉目。」想去東莞深圳，他說：「我已經四十三歲了，誰還要我？」

住在出租屋裡，十八張地鋪連在一起，外來工像擠在一堆的沙丁魚，晚上拍著身上的蚊子，天南地北地扯談，說笑聞，也罵娘。屋主是一個外來工大媽，可他不找工，在小區偏僻處租了一間大點的舊堂屋，開鋪出租，當了屋老闆，一下子就發了。小毛說「我沒那本事」。

是的，下崗補貼的那幾千塊錢用得快光了，每天還要交二十元床位費，吃一元二角一包的康師傅袋裝方便麵，當正餐充饑吃了一年多。住在出租屋的幾個打工朋友說「康師傅把你吃瘦了」，還主動借給他幾百元度難關。

小毛好不容易找到一家小塑料製品廠，老闆是湖南人，嫌小毛年紀大，故意擺架子刁難，說要親人單位的擔保，證明他「不是社會流浪漢 」，小毛狠狠地嚥下一口氣。

那是九○年代末期，二○年代初，市場上出現了手機，都叫大哥大 ，上萬元一台，只有大老闆買得起。小毛為了方便尋找擔保人，他向朋友借了兩百多元，買了一台將要退出市場的BB機。他多次到路旁電話亭，花三毛錢一分鐘話費，尋呼到遠在懷化、珠州的外孫，又幾經周折，才打聽到我在廣東的地址。

我知道了他著急的難處，立即在單位為他寫了證明，蓋上大紅章，證實他是我親弟弟。我花了三元多錢，用特掛號快件寄去，他順利地上工了。誰知那老闆很苛扣，連飯錢都給不夠，不到一個月，他同幾個打工者辭了職。

後來，又是打工朋友的幫助，介紹到一家塑料大廠，小毛能說一口正宗的北京話，那東北老闆收下了他。開始工資六百元一個月，還有提成，算不錯了，當年內地月工資最高只有三百多元，但廠內有條規定：三個月沒拿到客戶訂單，就要被炒魷魚。小毛吃得苦，與客戶關係親和，訂單慢慢多了，心中的亮光也亮起來了。

現在小毛還捨不得離開廣州，離不開打工天地裡那些深情的兄弟。偶爾回一趟故鄉，同輩人也都喜歡同他聊住事，羨慕他在打工的二十多年裡，能賺錢供養了兒子讀到大學，讀研究生，當大學老師和結婚買房買車，自己又花了近百萬元在省城買了房，還留下了養老金。

如今小毛真的不小了，六十七歲，老了。朋友們有趣地喊他「老毛」，小毛又像小時候那樣笑得好開心，連連舞動著手說：「不敢，不敢當，人家老毛是偉人，我小毛算得什麼鳥。」

他在夢中笑對天堂，大聲吶喊：「爸爸，媽媽，您們該放心了吧，東方不亮西方亮，總有一方出太陽！你的小毛心中有了一輪光輝的太陽。」小毛用自己的智慧，終於抒寫了一頁屬於自己的歷史。（下）