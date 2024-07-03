自全球新冠疫情 開始，多年沒回台北的先生和我，總算在今年三月底，有機會踏上歸程回到台北。在立妹特別安排的宴席上，牛叔叔滿臉疼惜地，在我耳邊輕輕對我說：「莉萍，嬸嬸已經買了你最喜歡的蓮霧，給你帶來了。」接過那一個個鮮紅欲滴的蓮霧，我心中滿是感恩的回憶。

牛叔叔的年紀不比婆婆小多少，但他一路來都很恭敬地稱呼婆婆為「老師」。後來我才知道，年輕時的婆婆，曾在山東老家當過老師。當婆婆一家人坐船從大陸撤退到台灣時，牛叔叔也跟隨在側，照顧我先生和立妹。

讓我們最津津樂道的是，當年有不少女孩子，追求我們這位容貌端正、身材高大的牛叔叔。但牛叔叔最後還是百裡挑一，看中我們嬌小玲瓏、滿臉笑容、言談沉穩的牛嬸嬸，兩人相互扶持恩愛至今。

在重重的回憶中，我很感恩牛叔叔在先生和我的婚禮中，擔當大任。雖然整個婚禮是由家中四位老人家籌畫，但婚禮前、婚禮當天和婚禮後的所有事宜，也多虧牛叔叔和一些長輩和鄰居鄉親們的幫忙，讓我和先生有一個既溫馨又莊嚴的婚禮。

更記得，家父過世後，一人在台灣獨居的家母，也是在學財務出身的牛叔叔幫忙下，順利完成遺產相關的稅務問題。

結婚後，先生和我一直在國外，為學業和事業打拚，偶爾有機會回台灣探望父母時，我們總會見到牛叔叔和牛嬸嬸。有一次去探望他們時，牛叔叔一聽說我正在練隸書書法 時，他馬上從他的字帖中，選了趙恆惕先生的隸楷「報國與親恩」字帖送給我。在接過這份字帖時，我體會到牛叔叔的心意。牛叔叔自小從軍「報國」，無時無刻不忘「親恩」。同時，他也希望我和先生，要常常回家看望父母。

的確，在台灣諸多水果中，我最喜歡蓮霧，只是早已不記得，我何時在牛叔叔、牛嬸嬸面前提過此事。自此，每次回台灣探親時，我心中總是期盼著，又可以從牛叔叔、牛嬸嬸手中，吃到那清脆多汁、甘中帶甜的蓮霧。

有時我在想，是不是因為我是牛叔叔口中「小炎」的媳婦，在「愛屋及烏」下，讓我在牛叔叔、嬸嬸的心中，占有一席地位。不過，這很重要嗎？

蓮霧是我的最愛，一想到我能幸運地獲得牛叔叔嬸嬸的關愛，除了覺得自己很幸運之外，也滿心懷抱著我對他們無限感恩之情。