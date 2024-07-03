南京，六朝古都、十朝都會；巍巍金陵、滔滔大江。這個城市，一直讓我惦記著要重遊一次。

去年八月回故鄉上海期間，上網下單上海虹橋至南京南站的高鐵票，在點擊付款完成的那一刻，有一種久違的欣喜，坐上高鐵望向窗外時更是有點小激動，三十多年前的回憶也隨之撲面而來。

那一年從女中畢業步入大學生活，一切都是那麼新鮮美好。第一次與那麼多其他專業的男女同學們，一起坐在階梯教室裡上大課；第一次離開家，住宿在學生公寓裡的那一顆暢想未來的自由之心；還有第一次自由行去南京遊玩的我們，如初生牛犢不怕虎。

記得計畫是周五放課後出發，周日回來，完全不會耽誤周一早上的課。說走就走，男女同學七、八個，坐上了奔赴南京的列車。

大家建議由我主管「財政」，除去火車票和住宿費，剩下的就是交通費和吃飯。由我管錢，又必須精打細算，能節省的自然就是吃的費用了。那年頭住宿的酒店不帶早餐，城市公共交通很不發達，街上的飯店亦寥寥無幾，加上人生地不熟，於是買了一堆麵包，上一頓吃圓麵包，下一頓就吃方麵包，有趣開心又快樂。

我們漫步在清晨的玄武湖公園裡，自由自在，在初升的太陽下，朝氣蓬勃；我們去明孝陵走那條石像路感受歷史，道路兩側排列的那些用整塊巨石雕刻而成的神獸，氣魄宏大；我們去莫愁湖公園，依次踏著石頭走近荷池中央，站在莫愁女雕像前拍照……。

回憶的畫面就在眼前，沒想到再遊莫愁湖，已相隔三十多年。

結伴同行的友人因家中急事，提前一天回了上海，於是我獨自一人預約了莫愁湖的入園票，以及勝棋樓片區的預約票。疫情 後就是這樣，什麼都需要預約。

藍天白雲，天氣極好，心情也極好，信步在莫愁湖邊，微風習習，湖中微波粼粼，湖邊碧波蕩漾，行走於莫愁楹聯長廊，連踏在木質地板發出的聲響也是好聽的。莫愁湖公園如今已是國家4A級旅遊景區，每一處的景致都是出乎意料地美，美不勝收。儘管八月的天氣非常熱，卻絲毫沒有影響到我的興致。

走進勝棋樓片區，穿梭在山石松竹、花木綠蔭之中，清涼舒適，幽靜的古風小徑和那高低不平的石板路，曾經來過，依稀可辨。月洞門上刻著的「到此莫愁」，亭柱兩側有楹聯寫著「虎踞龍盤中山王氣，鳶飛魚躍少女莫愁」。

坐在莫愁水院的長椅上，看著眼前的漢白玉莫愁女雕像一如往昔、栩栩如生（見圖），藍天中掛著朵朵白雲，黛瓦上看得見遠處的楊柳依依，簷下風鈴隨風響起清脆悅耳的聲音，無比好聽。

腦海裡閃過一個念頭，是否要再踏著石頭走近荷池中央，如同那年一樣站在莫愁女雕像前拍一張照片？

那年的七、八個同學中，有鐵打的閨密，也有曾經的初戀。我們在校園相識，同班上大課，同聚在食堂吃飯，一起學跳舞、學溜冰、學打牌；我們在聖誕的燭光裡留下誓言，在繁星閃爍下互訴情衷；我們熬夜一同複習迎考，考後一同拿到獎學金舉杯暢飲，恰同學少年，風華正茂。

清楚地記得，那次回上海的火車在途中誤點，停車讓路不開了，我擋不住睡眼朦朧，在車上念叨了半個夜晚，一定要趕回學校上第一節的高等數學課。想想那時候往來南京與上海的火車要開十個小時，而如今的高鐵只需要一個半小時。

第一次旅遊結束後的結果，就是那個周一的早上鈴聲響起時，只有我一個出現在高等數學的課堂裡，其他人都去睡覺了。如今每次說到此事的時候，還是覺得甚是有趣。

校園裡大鐘上時針的跳動，像極了我們追逐前程的步伐，而轉瞬即逝的是我們的青春。後來的我們，七、八個同學各奔東西，有人遠赴紐西蘭，有人飛往英國，有人移居美國，有人還在上海，也有人早已失去聯繫。

默默地起身，離開莫愁水院前，我沒有與莫愁女合照。原路返回時，再一次走過那一條悠悠長廊，然後在不知不覺中走錯了路，沒找到大門，卻遇見了一大片無比美麗的荷花區域。

原來莫愁湖盛產蓮藕，莫愁湖公園是夏季裡有名的賞荷勝地，翠綠的荷葉間朵朵荷花綻放，花香襲人。盛開的景象，滿池的碧綠，是我見過規模最大、最豐富的精品荷花區域。於是，我邊走邊對自己說：其實走錯路沒什麼，前方或許有更好的遇見。

步行轉過幾個彎後，終於回到公園的大門，抬頭又見「到此莫愁」四個字高高在上，彷彿在為人們拂去繚繞在心頭的愁緒。

再見了，我不知道下次什麼時候還會再來；再見了，莫愁前路無知己，天下誰人不識君。