上世紀六○年代初，父母在外地工作，我和大哥隨奶奶在農村老家生活。奶奶年輕時曾在縣城老虎橋居住，與鄰居曾姓大媽結下深厚情誼，親如姊妹。縣城淪陷後，奶奶帶著年幼的父親逃難到娘家鄉下的西北梢安家置業。奶奶與曾大媽分別後，雖天各一方，但心裡互相惦念，雙方晚輩間的走動一直很頻繁。

有年暑假，哥哥帶我去大媽家玩。大媽家位於東門閘橋堍，門口是古老的范公堤上建築的人民路街道，屋後是波浪寬闊的小洋河。門口看汽車，屋後望輪船，聽悠長的輪船汽笛和刺耳的喇叭聲，是我們進城的最大樂趣。

回家時，大媽買了十聯黃燒餅帶給奶奶。縣城的黃燒餅，用燒煤炭的大內壁泥爐烤熟，一比三的長方形餅坯做好後，刷上薄而均勻的豆油。為防止高溫 中餅面產生不規則裂紋，先用刀尖畫橫豎三條間距相等、深約一毫米的淺溝，烤熟後，三條淺溝微微外翻，非常好看。餅的計量單位不叫「只」或「個」，而叫「聯」，可能與這三條線構成的外形有關。

剛出爐的黃燒餅爽黃爽黃，泛著油光，上面有少許芝麻和豆粒大小的黃褐斑，富有彈性，輕捺有指窩，鬆開即復原。餅的兩端有三、四十度斜切面，延展一厘米，末端深褐色焦糊呈鋸齒狀，脆而酥，香味濃郁。

十聯餅的份量不小，裝在劣質的手提包裡。由於包淺，餅端的兩、三公分露在外面，散發的香味比美麗動人的姑娘還有回頭率。

回家有二十多里路，一條寬約兩尺的羊腸小道，沿著向東的河道北岸逶迤，途中還要過兩個渡口，那彌漫的餅香裹挾在身體左右，直往鼻孔裡竄，難過得直嚥口水。

平時，奶奶對我們管教極嚴，家裡來客招待，端上桌的菜餚，客人動筷之前，兄弟倆只能埋頭扒飯粒，假裝吃得很快，眼睛餘光偷偷瞄著奶奶，等待可以動筷的暗示。而眼前這拎在手裡的燒餅，那是大媽送給奶奶的禮物，斷然不能動它絲毫。

然而，那香味實在是太誘人了。記不清是誰控制不住欲望，先捏了餅端的焦屑。別小看捏的焦屑只有芝麻大小，但弄得嘴裡的欲望如倒海翻江勢不可擋，全身的饞蟲立馬被調動起來。仔細察看，捏掉焦屑的地方，根本看不出痕跡。

走了一程，終於抵擋不住上湧的口水，兄弟倆輪番捏焦屑。焦屑捏完了，再捏一點點餅子，是比綠豆還要小得很多的那種一點點。一路走，一路捏，原本的疲乏一掃而光。

不知什麼時候，發現那聯餅的一頭似狗啃的一樣。兄弟倆尋思，這樣子在奶奶面前是交不了差的。思來想去，把這聯殘缺的餅分吃了。

走了一段路，兄弟倆不約而同想到，大媽和奶奶都是圖吉利的人，不可能送單數的九聯餅，奶奶肯定會生疑。抵擋不住誘惑，會讓人犯糊塗，偷吃的後果很嚴重，愈想愈後怕。最後，兄弟倆還是決定賭一把，乾脆再吃掉一聯，就說大媽送的是八聯餅，並賭咒發誓拉勾，絕不承認偷吃。

想好就做，很快，第二聯餅就被兄弟倆風捲殘雲。然後，又用河水嗽了口，把雙手洗了又洗，確實再也聞不到半點餅味，這才繼續趕路。

果然不出所料，奶奶對大媽送餅的數量產生懷疑，反覆盤問，兄弟倆故作鎮定，回答得底氣十足：「就是八聯。」奶奶將信將疑，兄弟倆的心也一直懸著，害怕奶奶的目光，生怕那天奶奶碰到大媽問起這事。

萬幸的是，歲月稀釋了過往。但也時時提醒自己，凡事一定要經得住誘惑，所謂為人不做虧心事，半夜敲門不吃驚。