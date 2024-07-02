上個世紀六、七○年代，是中國大陸民眾過緊日子、窮日子的年代，物質生活異常貧困，購買生活用品除了付鈔票外，還得付糧票、布票、糖票、香菸票等，老百姓缺吃少穿，只好能將就則將就，溫飽為度。

那些年，精神文化生活也十分貧乏，一年到頭沒有上檔次的文化娛樂。我們這個江南魚來之鄉的小鎮，尚未通電，電視機無用武之地，鎮上就連文化館、書報閱覽室、書店 之類也沒有。真是文化饑渴的年代啊！

難能可貴的是，每隔十天左右，有線廣播喇叭忽然傳來佳音，說是今晚在中學操場放映露天電影。人們奔相走告，四鄉男男女女也很快得知這個訊息，就像趕節場似地來鎮上，一飽眼福。

那時本邑東片有一艘電影放映船，有關方面委託三位退役軍人掌管，經常深入幾個鄉鎮（公社），以及條件較好的村（大隊），巡迴放映電影。不消說，都是政治教育片，諸如「地道戰」、「地雷戰」、「洪湖赤衛隊」、「鐵道游擊隊」等，皆為二戰期間抗擊日寇的題材，以黑白片居多。還有譯製的外國片，諸如南斯拉夫的「橋」、「瓦爾德保衛薩拉熱窩」、朝鮮的「看不見的戰線」等。

由於片源匱乏，這些影片往往隔了一段時間又來放映，但是人們還是照看不誤，百看不厭，總比沒有電影看強。有一次，牆上張貼的放映告示上寫著「今晚上映『看不見的戰線』」，不知被誰改了一個字，變成今晚上映「看得見的戰線」，真是惡作劇！不過也有人說，確實如此嘛，這不，先後放映三次了。

每逢放露天電影那天，日落西山時分，廣場上高高掛起一塊白色床單樣的銀幕，場中央留有安置放映機的餘地。操場四周拉起繩子，因每位觀眾得付費一角錢進場。觀眾自帶板凳，我那讀小學的阿舅（妻弟）最積極，早早掮兩張長凳，搶占前排中央好位置，我們夫婦倆和兩個娃則坐享其成，不亦樂乎！

由於單機放映，中途得更換盤片數次，只好在銀幕上打出「休息」。淘氣的孩子們趁機離座，放鬆一下，在放映場周圍竄來竄去，遛踏嬉戲。還有的調皮鬼，在放映機前探頭探腦，擺出各種姿勢，映在銀幕上刷存在感，逗樂一番。真是一個難得的、歡天喜地的日子啊！

露天電影散場後，各自掮著自帶的凳子，走出校門四散回家，有的還要返回鄉下。稀稀拉拉的觀眾隊伍絡繹不絕，邊走邊議論劇情，高談闊論，各抒已見。我們夫婦倆則各人背一個娃，趁興踏上回家的路，今宵不寂寞。

世事滄桑，往事悠悠，轉眼半個多世紀過去了，時代發生翻天覆地的變化，人們苦盡甘來，真是今非昔比。精神文化生活不可同日而語，愈來愈上檔次，豐富多彩，可以按照個人興趣與愛好各取所需。兜裡有了錢，不再追求那廉價的文化娛樂享受，不惜花費一兩張大鈔，舒舒服服地坐在電影院 軟椅上，欣賞新出籠眼下最熱門、最時尚的影片，盡情享受一番。

撫今追昔，貧困時期「窮開心」看露天電影盛況，如在昨日，耐人回味耳。