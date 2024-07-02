五月二十七日下午，趙家微信 群傳來二伯父仙逝的噩耗。因為剛寫完關於舊宅、花果山和祖先墓山盤的文章，我仍沉浸在緬懷念思中，故而只簡短地回了一條信息：「願二伯父一路走好，早登極樂！」豈料爸爸說應該注重禮儀，直接和他的兒女溝通及安撫。

晚上姊姊她們和爸爸在微信群裡講二伯父的後事事宜，我想著和二伯父也沒什麼交集，更怕又說錯話，就不插嘴了。可是當夜深人靜時，我卻輾轉難眠，滿腦子都是二伯父叼著萬寶路香菸，優哉游哉地站在一旁微笑的畫面，失眠的我於是爬起來，寫下了二伯父的點點滴滴。

二伯父年長爸爸五歲，剛解放就和大伯父、姑仔去了香港 （平均年齡十歲多），只剩下剛讀小學的爸爸照顧爺爺。直到七○年代末他們才敢領先「冒險」回來，當時村裡敲鑼打鼓的，將人直接接去了村委會。

寬敞的大宅堆滿了興奮的人，個個嘰嘰喳喳問個不停。我擠出門口，見二伯父靜靜地望著溪水，悠悠地抽著萬寶路，濃黑的頭髮起伏有序地疊在一起，清涼的襯衫被光滑的皮帶束起來，這絕對是我見到的第一個如此乾淨俐落的男士。

見我看得發呆，二伯父微笑著遞給我平生第一條朱古力 （巧克力）。聞著奇香無比，可惜當我大口咬下去時，卻受不了那種奇怪的苦澀，立馬吐在清澈的溪水裡，他馬上去爺爺的房間找了支牛奶朱古力給我。

大伯父帶了很多鄉裡人去他幹的紗廠幹活，所以無論誰回鄉，必爭著幫伯父帶東西給我們，不但是衣物和罐頭，還捧回本村第一部電視。雖然大宅的廳廣、門闊、禾堂長，但村民們很快就在溪流上架起了足夠大、足夠闊的堅固木板架，觀眾連對面街道也坐滿了。伯父們得知爸爸在果園裡養蜜蜂，也是為了取蜂蛹給我治咳，就捎回上好的北芪片和熱水壺給我焗茶喝，還有魚肝油和維他命等。

每年四月，爺爺就開始準備兒女們回來拜山、摘水果。果園門口的兩株甜黃皮和大荔枝王，是「老二伯」留給「香港客」的，誰都不能摘，小偷和頑皮鬼都不敢去動它。直到八月底有龍眼可以吃了，爺爺才讓幾個身體矯健的青年把所有果子摘了，並派發給鄉里們一齊分享。

一九八二年六月爺爺辭世，整個慈溪村的人都爭相穿上大伯娘從香港帶回來的孝服來送殯，浩浩蕩蕩的隊伍，把天也感動得灑下水塵。在殯儀館裡，二伯父一家跪在我前排，他五個女兒一個兒子（只有兒子比我小）被二伯娘低聲說了兩句，就全都嗚嗚地哭了。有那麼一秒，我是想笑的，畢竟這些小朋友和爺爺只是幾面之緣。此念剛起，我鼻子一酸，立馬放聲大哭，結果大家都哭得唏哩嘩啦。爸爸建好「花果山」的先祖山盤後，拜祭方便又簡單，儀式卻可以隆而重之。每當祭祖時可熱鬧了，如照片所見，我和弟弟正誠心地上香叩拜（見圖，作者提供）；在我左手邊那個高大的背影就是二伯父，他正為爺爺上香；我身後跪著大伯娘和她的子孫，她在香港開了間銀寶蠟燭店。

這個大舞台平時是姊姊的，此刻是兩位伯娘的擂台，擺滿了各式祭品，因為二伯娘是香港某觀音堂的理事，規矩多多。幸好容姑仔悠悠然點著了香菸，插在爺爺的香燭台上說：「阿爸，我帶來你最愛的蝦蛟、燒賣和香菸了。」叩上三個頭，她的任務就完成了，和二伯父抽著菸站在邊上笑咪咪地聊著，並教我和弟弟盡量離擂台遠點，以免殃及。於是我們建議兩位伯娘將各個先祖的貢品各自入袋封好，並寫上名字；我和弟弟各開一輛車接送，既體面又夠排場。

九三年，我任職外資房產公司的局長說，去北京和去泰國 旅遊同價，但去泰國就是出了國門，重要的是可以在香港逗留七天，澳門留十天，於是我成功地組織了第一次公司公費旅遊。當我到了香港時，真正見識到了寸金寸土的無奈：大伯父三代人，連「賓妹」共八人，住在不到八十平米的單元；到了二伯父家，就體會到了「白鴿屋」的圈囿。

九五年八月，當我和媽媽登上長城，站在好漢坡上時，媽媽感慨地說，她幾乎遊遍了中國大江南北，但是還沒有去過香港。原來是心直口快的二伯娘說，按政策媽媽不姓趙，不合資格申請去香港，她為此耿耿於懷。於是我們幾姊弟合力促成了爸媽旅港的心願，媽媽至今仍說見到伯父們的住房時，心裡落差很大，特別是見二伯父在那堆滿雜物的彈丸之地供養六個孩子，而二伯娘喋喋不休的聲音就已占滿了整個空間。

二伯父從來都是笑咪咪地在一旁抽他的萬寶路，那種對生活的超脫、無爭和對世俗的忍讓，是令人欽佩的。

二伯父您辛勞了一輩子，好好安息吧。我們正在修葺先祖的山盤和擴建新的山盤，您在外遊歷了一個甲子，現在就魂歸故里，回歸花果山，守望著整個慈溪村吧！